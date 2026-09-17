También se ha establecido una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la menor durante 15 años

La hija de 12 años avisó al 112 de que su padre estaba estrangulando a su madre en Pinares de San Antón, Málaga

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La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a nueve años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente y de manera continuada a una menor de edad a la que además dejó embarazada. Los hechos ocurrieron durante un periodo de siete meses en 2020 tras haberse conocido en una red social cuando el procesado tenía 23 años y la menor, 14.

La sentencia considera probado que ambos tuvieron relaciones sexuales consentidas en varias ocasiones y que la víctima quedó embarazada del hombre, tal y como ha quedado confirmado tras una prueba biológica. La menor, que residía con su familia en Denia, Alicante, dio a luz en marzo de 2021.

Por otra parte, el tribunal de la Audiencia Provincial ha acreditado que el encausado padecía una alteración de conducta relacionada con el consumo de alcohol, pero que sin embargo no ha afectado a sus capacidades para decidir de forma consciente y con autonomía.

Paralelamente a la pena de cárcel, se ha establecido una medida de alejamiento de 300 metros del acusado respecto a la víctima durante 15 años y además una medida de libertad vigilada por un periodo de ocho años.

Finalmente, la sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.