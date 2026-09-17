La niña, de solo 12 años, alertó al 112 de que su padre estaba intentando estrangular a su madre y esta no reaccionaba.

La mujer a la que su marido ha intentado estrangular en presencia de su hija antes de ahorcarse en Málaga, en estado crítico

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Tiene solo 12 años y ha sido testigo de unas escenas que nunca olvidará. Pero fue valiente. Llamó al 112 para intentar salvar la vida de su madre al ver cómo su padre la estaba estrangulando y esta no reaccionaba. Su padre acabó suicidándose. La niña es la menor de las hijas de la pareja.

Ese es el dramático panorama que se encontraron los agentes a su llegada al inmueble, donde practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la mujer, de 35 años, logrando reanimarla -se encuentra en estado crítico-.

La víctima está ingresada en un centro hospitalario de Málaga y permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) desde que fue trasladada por los servicios sanitarios. Ninguno de los dos constaba en el sistema Viogén por denuncias anteriores.

Eran las 18:00 horas de este miércoles cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso de una menor que alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer, por lo que alertó a 061 y Policía Nacional.

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Ayuda a las víctimas de violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Ayuda contra el suicido

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.