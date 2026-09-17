La mujer que sufrió un intento de estrangulamiento por parte de su pareja en Málaga, en presencia de su hija menor, se encuentra en estado crítico

Un hombre se suicida ahorcado en Málaga tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija, que dio aviso a la Policía

Compartir







MálagaLa mujer de 35 años que sufrió este miércoles un intento de estrangulamiento por parte de su pareja en el domicilio familiar de Málaga, en presencia de su hija menor, se encuentra hospitalizada en estado crítico.

La víctima está ingresada en un centro hospitalario de Málaga y permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) desde que fue trasladada por los servicios sanitarios tras un caso de violencia machista, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

PUEDE INTERESARTE Investigan como posible caso de violencia de género el crimen de Claudia

Fue la hija menor de la pareja la que dio aviso a Emergencias

Su pareja, un hombre de 39 años, murió ahorcado en la vivienda tras intentar estrangularla, en presencia de su hija menor, que avisó a los servicios sanitarios de la agresión.

Fuentes policiales han indicado a EFE que se trata de un caso de violencia machista y que ninguno de los dos se encontraba en el sistema VioGén.

El hombre intentó estrangular a su mujer y luego se suicidó ahorcándose

Los hechos se han producido sobre las 18:00 horas de este miércoles cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso de una menor que alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer, por lo que alertó a 061 y Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Un guardia civil fuera de servicio auxilia en Lugo a una mujer víctima de violencia de género

Los agentes que acudieron al domicilio, en la calle Leoni Benabú, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y coordinaron su traslado a un centro hospitalario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De las primeras pesquisas se desprende que el hombre intentó estrangular a su mujer y que posteriormente se ahorcó y murió, hechos de los que alertó su hija menor de edad, según la Policía.

Ayuda a las víctimas de violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Ayuda contra el suicido

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.