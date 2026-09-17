Un hombre se ha suicidado después de intentar asesinar a su mujer en presencia de su hija menor de edad en Málaga

El Ministerio del Interior detecta 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo, según el Sistema VioGén

Compartir







MálagaUn hombre de 39 años ha muerto este miércoles ahorcado en su vivienda en Málaga tras intentar estrangular a su pareja, en presencia de su hija menor, que avisó a los servicios sanitarios de la agresión por la que la mujer permanece hospitalizada.

Fuentes policiales han indicado a EFE que se trata de un caso de violencia machista y que ninguno de los dos se encontraba en el sistema Viogen.

El intento de asesinato y el posterior suicidio, en presencia de su hija menor de edad

Los hechos se han producido sobre las 18:00 horas cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso de una menor que alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer, por lo que alertó a 061 y Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Investigan como posible caso de violencia de género el crimen de Claudia

Los agentes que acudieron al domicilio, en la calle Leoni Benabú, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y coordinaron su traslado a un centro hospitalario.

De las primeras pesquisas se desprende que el hombre intentó estrangular a su mujer y que posteriormente se ahorcó y murió, hechos de los que alertó su hija menor de edad, según la Policía.

PUEDE INTERESARTE Un guardia civil fuera de servicio auxilia en Lugo a una mujer víctima de violencia de género

La mujer, de 35 años, ha sido trasladada a un centro hospitalario de Málaga sin que haya trascendido su estado de salud.

Ayuda a las víctimas de violencia de género, disponible las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Ayuda contra el suicidio

Además, en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.