La investigación de los hechos llevó a los agentes hasta el término municipal de Canillas, en la provincia de Málaga, donde permanecía fugado tras el crimen

La Guardia Civil le localizó e identificó escondido en una vivienda aislada en una zona de monte y de difícil acceso tras obtener ayuda de familiares

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MálagaLa Guardia Civil ha logrado detener al presunto autor del crimen perpetrado el pasado 15 de agosto en la barriada del Tinte de Utrera, en Sevilla, que acabó con la vida de un varón de 45 años, al que mató a balazos tras una discusión.

El implicado, que permanecía fugado, ha sido finalmente detenido en la provincia de Málaga tras una tediosa investigación de los agentes de la Benemérita.

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El asesinato del hombre en Utrera y búsqueda del presunto autor del crimen

Aquel sábado 15 de agosto, tras recibir el aviso, varias patrullas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Utrera se desplazaron junto a efectivos de los servicios sanitarios hasta el lugar de los hechos. Allí, localizaron a la víctima con dos impactos de arma de fuego en el torso, por lo que se decidió proceder a su traslado inmediato al Hospital de Alta Resolución de la localidad sevillana. Sin embargo, y debido a la gravedad de las heridas que presentaba la víctima murió durante su evacuación.

Tras el suceso, la Benemérita comenzó las pesquisas alrededor de lo ocurrido, centrando los agentes la investigación sobre un vecino de este municipio, con quien, presuntamente, la víctima tenía desavenencias previas.

Siguiendo ese hilo, los efectivos del Instituto Armado sospecharon que ambas personas se encontraron en la barriada y en plena vía pública mantuvieron una fuerte discusión, y que, posteriormente, el ahora arrestado habría realizado varios disparos con un arma corta de fuego que alcanzó a la víctima en dos ocasiones.

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El autor del crimen se refugió en Málaga en una zona de monte y difícil acceso con ayuda de familiares

Después de matar al otro hombre, el responsable huyó rápidamente de la localidad con ayuda de familiares, siendo que la investigación llevó a los agentes hasta el término municipal de Canillas, en la provincia de Málaga, donde le localizaron e identificaron escondido en una vivienda aislada en una zona de monte y de difícil acceso.

Gracias a un amplio dispositivo, los agentes procedieron así a la entrada en la vivienda y posterior detención del sospechoso.

Llevada a cabo por el Equipo de Homicidios del Área de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla, la operación finalizó con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta persona como presunto autor de un delito de homicidio, siendo decretado su ingreso en prisión de manera inmediata.

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No obstante, la Guardia Civil continúa con la investigación abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales, así como la posible responsabilidad de otras personas.