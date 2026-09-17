Se cumplen 100 días de la desaparición de Adam, el menor de 16 años cuyo rastro se perdió en Girona cuando salió en moto de agua con amigos

La desaparición de Adam, el menor que participaba en una excursión en moto de agua en Girona: las incoherencias en las versiones

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GironaSe cumplen 100 días de la desaparición de Adam, el menor de 16 años desaparecido el pasado 10 de junio cuando salió junto a unos amigos con una moto de agua en la zona marítima de Roses, en Girona. Tras 100 días desde que se le perdiese la pista, la familia ha pedido a los amigos del menor y a los responsables de la empresa que les cedió las motos de agua que cuenten toda la verdad para que puedan saber qué pasó aquella tarde del 10 de junio.

Como ha detallo el periódico 'El País', la familia del adolescente ha querido mandarles un mensaje a los amigos de Adam y los responsables de esta empresa de alquiler de motos de agua: "Que quienes estaban con él digan la verdad, para que podamos encontrarle". Es el dolor de la familia de este menor desaparecido que quiere conocer todos los detalles para poder dar con Adam, el adolescente cuyo rastro se perdió el 10 de junio.

La desesperación de la familia de Adam

Según ha podido conocer el medio de comunicación anteriormente citado, la madre de Adam continúa con la esperanza de que su hijo, en algún momento, "entrará por la puerta". Por eso, la familia ha vuelto a suplicar a todos aquellos que vieron por última vez al adolescente “digan la verdad”.

Desde este pasado 10 de junio, la Guardia Civil tiene abiertas todas las hipótesis sobre la desaparición de Adam. El menor fue visto por última vez cuando salió junto a otros amigos con las motos de agua. Adam no regresó de esta excursión. Sin embargo, sus amigos sí.

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“Desde el primer momento ha habido diferentes versiones: si iban dos, tres o cuatro menores, si había guía o no, si a una de las motos le entró agua y la tuvieron que cambiar o si vieron al menor por última vez en la zona de la Almadraba o en la entrada de Santa Margarida, como también se dijo”, señala una fuente cercana al caso.

Las incoherencias en las versiones: qué pasó aquel 10 de junio

Varias incoherencias llevan a sospechar a los investigadores que se les están ocultando circunstancias como que la víctima y el resto de grupo navegaban al anochecer y posiblemente sin guía, cuando no está permitido, o que se hubiese permitido a menores alquilar las motos de agua.

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La empresa de alquiler ha estado y con los vehículos precintados, mientras los expertos encuentran extraño que la moto del desaparecido presentase señales de haber sufrido un golpe en la popa y que recorriese diecisiete millas a la deriva hasta quedar varada en la playa del municipio de Pals.

Debido a las incongruencias de las versiones que ofrecieron sus amigos y los responsables de la empresa de motos de agua, la familia ha tenido que lidiar con todo tipo de rumores, entre vecinos, redes sociales e incluso medios de comunicación. "Desde los que dicen que Adam cogía fardos de marihuana en los canales de Empuriabrava (Castelló d’Empúries), zona conocida por la policía por concentrar este tipo de actividades delictivas; a estar tranquilamente en una casa en el sur de Francia", recoge 'El País'.

Por su parte, la investigación "descarta ambas posibilidades porque no ha encontrado pruebas ni indicios que lo acrediten", explica el periódico. Sin embargo, varios familiares sí que han barajado otra hipótesis: la de que se produjera un accidente fortuito con las motos y los implicados lo hayan tapado.

La familia de Adam busca ayuda para localizarlo

La familia de Adam ha lanzado varios llamamientos públicos para tratar de localizarlo. Lo han hecho difundiendo un cartel con una fotografía del adolescente y con este mensaje: "Es un familiar nuestro y estamos destrozados. Necesitamos cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. Si sabes algo sobre su paradero, por favor, contacta al 112", recoge el aviso.

Según detallan, Adam mide 1,80 metros de altura, tiene el pelo negro y los ojos marrones. El cartel explica que llevaba una camiseta blanca la última vez que fue visto en la salida con la moto de agua el miércoles 10 de junio por la noche.

El padre del menor fue quién denunció la desaparición

Varias patrullas se desplazaron al lugar para comprobar los hechos, activar las primeras actuaciones de búsqueda e iniciar las diligencias para aclarar las circunstancias en las que el joven dejó de ser localizado, si bien el padre del menor acudió a denunciar su desaparición.

En el dispositivo de búsqueda de Adam han estado participando varias embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de Girona y de Barcelona, efectivos especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), un helicóptero del Servicio Aéreo y patrullas terrestres de la Comandancia de Girona.

Finalmente, el Instituto Armado mantiene abiertas las diligencias de investigación para aclarar las circunstancias de la desaparición, y en este marco, se ha tomado declaración como testigos a varios trabajadores de la empresa que organizó la actividad náutica en la que participaba el menor. Sin embargo, ya han pasado 100 días de su desaparición y todavía no se tiene ningún dato que pueda ofrecer dónde o qué ha pasado con Adam.