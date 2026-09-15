El hermano del hombre que veía a Clancy culpable dice que ser católico no influyó en su decisión

El juez declara nulo el juicio por asesinato de Lindsay Clancy

Compartir







El caso Lindsay Clancy, la madre que acabó con la vida de sus tres hijos e intentó quitarse la vida tras una depresión posparto sigue generando polémica, titulares y disputas en Estados Unidos. El foco se centra ahora en el miembro del jurado que consideró que Lindsay era culpable de matar a sus hijos (Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses) en su casa de Duxbury.y que impidió una sentencia tras el juicio.

El juez William Sullivan declaró nulo el juicio a principios de este mes después de que el jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, le comunicara que no habían podido llegar a un veredicto unánime tras siete días de deliberación y cinco semanas de testimonios. Antes de que Sullivan declarara la nulidad del juicio, los miembros del jurado dijeron que tenían una mayoría de 11 a 1 a favor de la absolución por razón de locura debido a psicosis posparto, con un voto en contra .

PUEDE INTERESARTE Lindsay Clancy sostiene que mató a sus tres hijos por una psicosis posparto, Fiscalía dice que miente y una seguidora suya acaba detenida

El fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, republicano, no ha indicado si volverá a juzgar el caso. La audiencia judicial está programada para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, y Clancy permanecerá internado en un centro psiquiátrico hasta entonces.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, ha solicitado el indulto al presidente Trump, a pesar de que el presidente no tiene autoridad para hacerlo, ya que Clancy enfrenta cargos estatales y no federales. Después de que Sullivan declarara la nulidad del juicio el 4 de septiembre, Trump calificó la situación de “una horrible tragedia”.

El presidente declaró a los periodistas: “Miren, Clancy hizo algo horrible, horrible. No puede ser peor, pero ya verán cuál es el precio a pagar. Habrá un precio. Será un centro psiquiátrico o una cárcel o algo así, pero supongo que tendrán que pasar por otro juicio. Es una lástima”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hermano del hombre que veía a Clancy culpable dice que ser católico no influyó en su decisión

Ahora, los motivos por los que uno de los hombres tomó esa decisión en contra del resto de los miembros del jurado que consideraban absolverla por sus problemas mentales centran los debates. Un punto en concreto: el hombre forma parte de un clan inmigrante haitiano ferviente católico y ahora son muchos los que piensan que su religión fue clave a la hora de interpretar los hechos. Porque tanto el asesinato como el suicidio son pecado mortal.

Son muchos los que le ven ya como un héroe por mantener su postura, mientras que otros le ven como un villano. Su hermano ha querido salir al paso para señalar que las ideas religiosas no tuvieron que ver nada en su postura y sí las declaraciones y las pruebas presentadas en el juicio. “Revisó el caso y tomó la decisión”, dijo el hermano. “Yo lo haría de la misma manera. Escucharía el caso con todas las pruebas y partiría de ahí. Su decisión fue buena para algunas personas, pero no para otras”. La familia solo pide respeto y poder vivir en paz porque ahora el acoso de la prensa y la opinión pública es total.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De hecho, el pasado del hombre ha sido escudriñado y ha salido a la luz. Y claro, no lo mejor de su biografía. De hecho se ha publicado que sufrió una detención en 2021 por presuntamente agredir a su entonces esposa a causa del llanto del bebé de la pareja, aunque los cargos fueron desestimados, señala el New York Post. El hombre acabó separándose de la mujer.

También que en 2025 fue acusado de golpear a su sobrino adolescente. En el momento en que fue seleccionado para formar parte del jurado del caso Clancy, el miembro del jurado tenía una orden de alejamiento en su contra impuesta por su sobrino, que expiró durante el juicio, según revelan los documentos judiciales. Los posibles miembros del jurado deben revelar si alguna vez han sido arrestados, acusados de un delito o si se les ha notificado una orden judicial, así que ahora hay que ver la respuesta de este miembro del jurado.

Nancy Mace, republicana, pide que Lindsay Clancy sea ejecutada públicamente

Quien también se encuentra ahora en el foco es la representante republicana Nancy Mace que no ha dudado en señalar que "Lindsay Clancy debería ser ejecutada públicamente. Sus hijos están muertos, ella también debería estar muerta”, dijo Mace a TMZ . La republicana representante por Carolina del Sur tiene claro cuál debería ser el futuro de Lindsay: “Debería recibir la pena de muerte. Debería ser pública, debería ser una ejecución pública. No merece menos”.

“Podría ser con un arma de fuego, podría ser en la silla eléctrica, realmente no me importa”, dijo la política que cree que este tipo de castigo serviría como una “advertencia para las mujeres de todo el mundo para que no maten a sus hijos”.