Un herido de bala en un tiroteo junto a un supermercado en Málaga

Agentes de la Policía Nacional han logrado detener al presunto autor de los disparos, que había huido

El fugitivo que mató a balazos a un hombre de 45 años en la barriada del Tinte de Utrera, Sevilla, tras una discusión, detenido en Málaga

Compartir







Un hombre ha resultado herido de bala en un tiroteo en Málaga este viernes junto a un supermercado y aunque el presunto autor ha huido, ya ha sido posteriormente detenido por los agentes de la Policía Nacional.

El servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 11.40 horas que alertaban de que habían escuchado disparos en la calle Pinosol y afirmaban que había un herido que se había refugiado en un supermercado cercano, en la Plaza Virgen del Rocío.

Un portavoz del 112 ha indicado a EFE que inmediatamente avisó a los servicios sanitarios, Policía Local y Nacional.

El herido ha sido evacuado al hospital, donde está siendo intervenido por las heridas. Los agentes de la Policía Nacional han arrestado al presunto autor de los hechos y la investigación continúa abierta.