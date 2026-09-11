Redacción Andalucía 11 SEP 2026 - 11:08h.

El abogado de Amador Moriña sí ha reconoció la existencia de conflictos previos entre las familias relacionadas con estos hechos

Tres detenidos por su relación con el tiroteo que dejó un menor y dos mujeres muertas, una de ellas embarazada, en Isla Cristina

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Los tres detenidos por su presunta participación en el tiroteo ocurrido en Isla Cristina, Huelva, el pasado 16 de agosto, en el que murieron tres personas más el bebé que gestaba una de las víctimas, han declarado este viernes ante el Tribunal de Instancia de Ayamonte, encargado de instruir la causa. El abogado de Amador Moriña, a su llegada a la sede judicial, ha insistido públicamente la inocencia de su defendido negando su participación en los hechos.

La teoría de los sicarios portugueses

En declaraciones al programa “Hoy en Día” de Canal Sur, Rafael Villegas aseguró que Amador Moriña “nada tiene que ver con los hechos que se investigan” y explicó que prestará declaración ante la autoridad judicial para aclarar las circunstancias de su situación. La comparecencia se produce después de que los tres detenidos fueran trasladados desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva hasta los juzgados ayamontinos.

Durante la entrevista, Villegas fue preguntado por las informaciones que apuntan a la posibilidad de que los arrestados no fueran los autores materiales del tiroteo y que la acción hubiera sido ejecutada por terceros procedentes de Portugal. El abogado rechazó tener conocimiento de esa hipótesis y subrayó que no dispone de información oficial al respecto. “La teoría es la que la prensa indica, pero oficialmente no sabemos absolutamente nada”, afirmó. En la misma línea añadió: “No sé nada ni de encargo ni de portugueses ni de nada. Solo sé que mi cliente nada tiene que ver con este asunto”.

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El letrado sí reconoció la existencia de conflictos previos entre las familias relacionadas con estos hechos, aunque insistió en que esas desavenencias no prueban la participación de su defendido en el crimen. “Una cosa es que haya rencillas entre la familia y otra cosa es que haya algo más”, señaló.

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Villegas también negó cualquier vinculación de Moriña con el inmueble y los efectos intervenidos en uno de los registros difundidos por la Guardia Civil. “Nada tiene que ver con mi defendido ni tiene ninguna vinculación con ese domicilio”, aseguró. No obstante, precisó que todavía no ha tenido acceso a las diligencias judiciales y que, por el momento, únicamente conoce la información publicada en los medios de comunicación.