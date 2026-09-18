Se trata del cuarto ataque en un año de un tiburón en el país

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Un hombre ha fallecido tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba en una playa popular del estado de Australia Occidental. Tal y como informa ‘Sky News’, se trata del quinto ataque mortal de tiburón este 2026 y se produce pocos días después de que un surfista fuera atacado y mordido por un tiburón en el mismo estado.

Los servicios de emergencia fueron alertados de un presunto incidente relacionado con tiburones en las aguas de la playa de Sorrento, en los suburbios del norte de Perth, el viernes alrededor de las 10:30 de la mañana, hora local (2:30 de la madrugada, hora del Reino Unido), según informó la policía.

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"Se informó que un nadador fue mordido por un tiburón mientras nadaba a lo largo de la costa", dijo la policía de Australia Occidental en un comunicado. Las autoridades pusieron en marcha una extensa búsqueda aérea y marítima con barcos y helicópteros, pero el nadador falleció a consecuencia de sus heridas, añadió la policía.

Un hombre de unos 60 años

Los testigos describieron al nadador como un hombre de unos 60 años, pero la policía no dio detalles sobre la víctima. La Policía no ha confirmado si se habían recuperado los restos ni se facilitó información sobre la especie de tiburón implicada.

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Testigos aseguraron haber visto sangre en el agua después del ataque. Darrel Haythornthwaite, que se encontraba en el lugar de los hechos, declaró a la cadena de televisión ‘Nine Network’ que la víctima estaba nadando con un amigo.

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El ayuntamiento anunció el cierre de todas las playas de su jurisdicción tras el ataque. En otro incidente ocurrido el lunes, un surfista perdió un pie y sufrió graves lesiones en la pierna tras ser atacado por un tiburón en una playa de Geraldton, a unos 400 kilómetros al norte de Perth, según medios locales.