Maitena Berrueco 18 SEP 2026 - 12:47h.

El buitre ha sido entregado a un centro de recuperación de fauna silvestre de la Diputación Foral de Bizkaia

La otra tragedia de los incendios: rescatan a un buitre herido entre las cenizas en Casas de Millán, en Cáceres

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BilbaoAsustado y aterido de frío, un buitre luchaba a duras penas por sobrevivir, flotando en aguas de El Abra, la bahía que se forma en la desembocadura de la ría de Bilbao en el mar Cantábrico. La cosa no pintaba bien, el animal no podía alzar el vuelo y seguramente, habría acabado muriendo, si no llega a ser por un "inesperado" rescate, que le ha salvado la vida y le mantiene ahora en un centro de recuperación de fauna silvestre de Bizkaia a la espera de que se reponga definitivamente. Con cierta frecuencia los buitres protagonizan insólitos rescates al quedar atrapados en los más variopintos lugares, desde una piscina a un balcón en Donostia.

Una persona que navegaba por la zona con su embarcación particular fue la primera en percatarse de que el buitre que flotaba en el agua estaba vivo y corría peligro. La suerte quiso que una embarcación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Bizkaia apareciera por allí justo a tiempo de que "ese particular nos hiciera señales" para advertir a los agentes de su hallazgo. Su forma de actuar ha recibido el agradecimiento de los guardias civiles, ya que fue "clave para poder actuar con rapidez".

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Los agentes no se lo pensaron y auxiliaron al buitre en apuros, sacándolo del agua para trasladarlo lo antes posible a tierra firme donde podría recibir la ayuda necesaria para recuperarse.

"Que se recupere pronto"

Las imágenes hechas públicas por la Guardia Civil de Bizkaia en sus redes sociales, muestran el momento en el que el animal es llevado desde una improvisada caja de cartón a un trasportín, en el que se le iba a dar traslado, de forma segura, hasta un centro de recuperación de fauna silvestre de la provincia.

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En la publicación, la Guardia Civil traslada sus mejores deseos al buitre rescatado con vida para que "se recupere pronto". No es la primera vez, que los buitres protagonizan insólitos rescates en Euskadi, en los que se ven implicados agentes policiales. Ocurrió en Donostia, donde un buitre leonado decidió tomarse un descanso en un balcón de un primer piso.

Tras posarse el animal no pudo volver a retomar el vuelo y quedó atrapado. Dos agentes, acompañados por el miembro de una protectora de animales se subieron al balcón. Con la ayuda del palo de una fregona finalmente consiguieron que el buitre remontara en vuelo. También en Guipúzcoa, la Policía vasca tuvo que auxiliar a una cría de buitre exhausta e "incapaz de retomar el vuelo".