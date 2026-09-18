Rachel, su nueva pareja, considera que "Pat es el padre más desinteresado y la pareja más comprensiva.”

El caso de Lindsay Clancy: una política pide que la "ejecuten en público" y la declaración del hermano del miembro del jurado que impidió el veredicto

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Rachel Danis, la nueva esposa de Patrick, el exmarido de Lindsay Clancy ha dado la cara en 60 minutos para defender su amor. Aún recuerda cómo se conocieron mientras corrían por Central Park, ya que Patrick se mudó a Manhattan tras el asesinato de sus tres hijos a manos de su madre. Correr, a tenor de las imágenes compartidas por ambos, es una de las pasiones que ambos comparten, destaca New York Post.

La propia Lindsay reconoció los asesinatos, e intentó suicidarse tras cometerlos, lo que la dejó para siempre en una silla de ruedas. Todo ello mientras su marido estaba de compras. Pero eso no ha sido suficiente para que las teorías conspiranoicas se sucedieran durante un juicio que, finalmente, ha sido declarado nulo.

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El jurado no pudo ponerse de acuerdo. Todos optaban por absolver a la madre por su trastorno tras tener una depresión posparto, pero un miembro del jurado se mostró contrario a esa opinión, convencido de la culpabilidad de Lindsay y de que sabía lo que hacía cuando mató a sus hijos.

En el juicio se debatía si Clancy era responsable de sus actos y pasar el resto de sus días en la cárcel o debido a su enfermedad mental debía ingresar en un hospital psiquiátrico. En ningún caso su futuro era la libertad.

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No obstante, su juicio mediático, puso en el foco al marido de Lindsay y a su nueva mujer, con la que tuvo un hijo. Rachel Danis cree que no tiene que defenderse de nada. Endocrinóloga reproductiva y especialista en infertilidad en una clínica de reproducción defiende a su ahora marido. “Espero que la gente sepa que Pat es el padre más desinteresado y la pareja más comprensiva.”

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Entre las teorías locas de internet está la que sostiene que todo lo planeó Patrick porque se ha vuelto a casar y quería estar liberado, o los que aseguran en contra de las evidencias que sí estaba en la casa en el momento de los hechos. Otros simplemente dicen que es imposible que una madre pueda estrangular a sus hijos. Así que, ante el amor señalado, la nueva pareja de Patrick ha decidido dar su versión de su amor en 60 minutos.