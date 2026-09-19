Encuentran el cadáver de una mujer desaparecida ahogada en San Juan de Aznalfarache, Sevilla

La fallecida es una vecina de Mairena del Aljarafe que llevaba desaparecida desde la noche del pasado viernes

Una comisión judicial desplazada al lugar del suceso está a la espera de proceder al levantamiento del cadáver

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SevillaLas autoridades han encontrado el cadáver una mujer de 70 años que presuntamente se ha ahogado en el río Guadalquivir, a su paso por la localidad de San Juan de Aznalfarache, según informa 'Diario de Sevilla'. Una comisión judicial desplazada al lugar del suceso está a la espera de proceder al levantamiento del cadáver.

La fallecida es una vecina de Mairena del Aljarafe, llamada María del Rosario, que llevaba desaparecida desde la noche del pasado viernes. Tal y como informa 'ABC', era sanitaria en el centro de salud de Coria del Río y su última localización conocida había sido en la urbanización Los Olivos.

La Policía estuvo buscando en la zona con un dron

La agrupación de Protección Civil de Mairena del Aljarafe solicitó la colaboración ciudadana para localizar a esta mujer durante el pasado viernes. Agentes de la Policía Local de Mairena estuvieron ayer haciendo búsqueda por la zona con su unidad de dron.

Agentes de la Policía Científica están trabajando sobre el terreno, a la espera de que se proceda al levantamiento del cadáver para lleverlo al Instituto de Medicina Legal.