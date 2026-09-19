Las dos no pudieron completar el camino de vuelta y terminaron extraviadas en la Cruz de Priena

Los agentes han desplegado un dispositivo de búsqueda para localizarlas

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AsturiasLa mujer de 67 años y su nieta de ocho que se habían perdido en la Cruz de Priena, en Cangas de Onís, tras desorientarse durante el descenso, han sido localizadas con vida. Según informa 'El Comercio', las dos no pudieron completar el camino de vuelta y terminaron extraviadas en este enclave asturiano pero los mismos familiares las encontraron en buen estado de salud alrededor de las 21:00 horas.

Instantes después llegaron agentes del GREIM de Cangas de Onís que también trataban de localizarlas. En ese momento iniciaron el descenso todos juntos.

Se desplegó un dispositivo de búsqueda sobre las 19:45 horas

Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda sobre el terreno después de que se diese la voz de alarma a las 19:45 horas. La Central Operativa de Servicio de la Guardia Civil de Asturias recibió el aviso del 112 Asturias solicitando la intervención del instituto armado en ese momento.

Tras la llamada de auxilio, se activó de inmediato al retén del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Cangas de Onís para iniciar las labores de rastreo de la mujer y de su nieta.