Claudia Barraso 21 SEP 2026 - 17:24h.

Las autoridades tratan de averiguar la identidad del cadáver aunque todo apunta a que podría tratarse de una persona que vivía en la calle

Encuentran el cadáver de una mujer desaparecida ahogada en San Juan de Aznalfarache, Sevilla

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El cadáver de un hombre ha aparecido este lunes flotando en el río Guadiana a dos kilómetros aguas abajo del recinto ferial de Mérida, según ha informado la Guardia Civil. De este modo, se ha activado el protocolo de actuación correspondiente y se ha hecho cargo de la investigación de las causas el equipo de Policía Judicial. Asimismo, la Guardia Civil ha apuntado que está pendiente de identificación y del levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal.

Según ha informado el medio ‘Canal Extremadura’, fue un ciudadano quien dio la voz de alarma tras ver que había un cuerpo flotando en el río, pero no ha sido hasta por la tarde cuando se ha procedido al levantamiento del cadáver. Además, ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se realizará la autopsia que determine su identidad y la causa de la muerte.

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y trata de esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La identidad del fallecido todavía no ha sido revelada, pero las autoridades han confirmado al mismo medio que no hay denuncias previas relacionadas con una desaparición que pudiera estar vinculada con el hallazgo.

Encuentran diferentes objetos personales en la orilla del río donde encontraron el cadáver

El mismo medio ha confirmado que diferentes objetos, los cuales podrían estar relacionados con el fallecido, fueron encontrados en la orilla del río y de momento, la investigación apunta a que posiblemente se tratase de una persona que vivía en la calle y que probablemente muriese ahogada en el río. Aunque por el momento, las primeras hipótesis sostienen esta teoría al haber encontrado muchos enseres de una persona en la orilla, la autopsia determinará su identidad, así como la causa de la muerte.