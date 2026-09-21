Dos jóvenes sujetaron a Hodaifa para que un menor le apuñalara mortalmente en plena calle en Mallorca

La Policía Nacional arresta a un tercer implicado en la muerte de Hodaifa el pasado 13 de septiembre en Palma

Muere un joven de 19 años tras ser apuñalado en el abdomen en plena calle en Palma de Mallorca

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Fue un asesinato premeditado. Dos jóvenes sujetaron a Hodaifa, de 19 años, en plena calle en Mallorca para que otro le apuñalara mortalmente. El presunto autor material de la puñalada, un menor de 17 años, argelino como el fallecido, fue detenido pocas horas después de la agresión. El pasado jueves cayó uno de sus supuestos cómplices y este domingo el segundo. Todo se produjo después de una discusión entre Hodaifa y su presunto asesino.

Los investigadores de Homicidios consideran que dos jóvenes retuvieron a la víctima para que el otro le propinara la puñalada en el pecho que le causaría la muerte, señala el Diario de Mallorca. La víctima cayó desplomada, mientras que los agresores se dieron a la fuga.

El joven malherido fue trasladado en ambulancia al hospital de Son Espases, donde falleció de madrugada. La puñalada le había alcanzado el corazón. El presunto autor del homicidio fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores tras ser detenido e ingresó en un centro cerrado. Los dos jóvenes que le ayudaron también han sido arrestados.