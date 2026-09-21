Salvamento Marítimo encuentra el mar el cadáver de un sexagenario francés desaparecido este domingo en Oleiros, A Coruña
Salvamento Marítimo ha localizado el cuerpo del desaparecido flotando sin vida en aguas próximas al faro de Mera
Muere un hombre al caer de un quinto piso cuando intentaba entrar por una ventana en Baiona, Pontevedra
El 112 ha informado del hallazgo del cadáver de un hombre desaparecido este domingo en el municipio coruñés de Oleiros. Según informó un particular este domingo, el sexagenerio, de origen francés, no había regresado a casa tras dirigirse a la zona del Faro de Mera, en Serantes.
El servicio de emergencias informó a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Emergencias de Oleiros.
Fue Salvamento Marítimo quien, esta mañana, informó de que habían encontrado el cuerpo sin vida flotando en el mar en el entorno del faro de Mera y la punta de Seixo Branco.