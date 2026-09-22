Le amputan un pie a ‘El Niño’, un conocido alunicero de Madrid, tras ser tiroteado

La amputación de la extremidad se debe a la gravedad de las heridas que sufrió durante el tiroteo

El hombre fue trasladado hasta el centro hospitalario por cuatro personas que viajaban con él en un Mercedes de color negro

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MadridRafael Francisco Hornero Cruz, el alunicero conocido como 'El Niño', ha sufrido la amputación de uno de sus pies después de que recibiera cinco disparos durante la madrugada de este domingo y fuera abandonado posteriormente en el servicio de urgencias de un hospital de Móstoles.

El hombre fue trasladado hasta el centro hospitalario por cuatro personas que viajaban con él en un Mercedes de color negro y que por ahora no habrían sido identificadas.

La amputación de la extremidad se debe a la gravedad de las heridas que sufrió durante el tiroteo que la Policía Nacional continúa investigando.

Un posible ajuste de cuentas

Los hechos comenzaron sobre las 05:50 horas, cuando un requiriente avisó a la sala 091 después de escuchar una detonación en la zona de Ronda Sur, en Puente de Vallecas, y observar cómo cuatro personas introducían a otro hombre en un vehículo y se daban a la fuga.

El mismo aviso alertaba de que había otra persona en el lugar que estaba intentando limpiar un rastro de sangre. Los agentes desplazados hasta la zona localizaron varias vainas, un cartucho y un teléfono. Los restos hallados en la vía pública también serían objeto de análisis. Se baraja el ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada.

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Quién es ‘El Niño’

Rafael Francisco Hornero Cruz, conocido como 'El Niño', es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad y está vinculado al entorno de la banda de 'Samuelillo', relacionada con los alunizajes en la Comunidad de Madrid.

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Hornero ha sido detenido por robos con fuerza en establecimientos de lujo y su nombre también ha aparecido relacionado con investigaciones por otros delitos, entre ellos secuestro y narcotráfico.