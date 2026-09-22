El vehículo se ha salido de la vía y ha acabado empotrándose en la fachada de una casa de la calle Josep Maria de Molina

El horror de las víctimas tras el accidente de autobús en Lleida: "Escuchábamos gritos, gente saliendo del bus pidiendo ayuda"

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BarcelonaCuatro pasajeros han resultado heridos al estrellarse este lunes un autobús de línea contra la fachada de una casa del casco urbano de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Según informan Bomberos de la Generalitat, el accidente ha ocurrido a las 14:30 horas cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha acabado empotrándose en la fachada de una casa de la calle Josep Maria de Molina.

En el accidente han resultado heridos menos graves cuatro pasajeros, dos de los cuales han sido trasladados al Hospital de Sant Boi de Llobregat y otros dos al Moisés Broggi de Sant Joan Despí. Ningún pasajero se ha quedado atrapado en el accidente.

Cuatro dotaciones han tenido que retirar el autobús de la fachada

Cuatro dotaciones de los Bomberos se han trasladado al lugar de los hechos para auxiliar a los afectados por el accidente. Así, han tenido que retirar el autobús de la fachada en la que se había empotrado y se han encargado de sanear la zona.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado a cinco ambulancias al lugar del accidente.