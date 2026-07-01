Los testigos del accidente de autobús de Lleida afirman que "se despertaron por el golpe" y que "escucharon gritos"

La conductora del autobús accidentado en Lleida con 46 heridos "se incorporó hace poco a la empresa" y viajaba "asistida" por un instructor

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Un accidente de autobús en Lleida ha dejado a 46 personas heridas, entre los que cinco se encuentran en la UCI y varias han precisado de una intervención quirúrgica en el Hospital Arnau de Vilanova.

El resto de los heridos, afectados por lesiones traumáticas de diversa consideración, entre ellas amputación de extremidad inferior, fracturas, lesiones, traumatismos craneales, abdominales y torácicos, ingresarán, si lo precisan, en las diferentes plantas de hospitalización, según ha confirmado el Departamento de Salud de Lleida.

La escena que dejaba el impacto del autobús era muy trágica: personas tiradas por el cuelo, restos del vehículo sobre ellas y el autobús completamente siniestro, signo de la gravedad de la situación. La conductora del autobús era nobel y todavía estaba siendo supervisada por un instructor y, por razones que aún se desconocen, ambos perdieron el control y acabaron chocando contra la fachada de la Diputación a primera hora de la mañana.

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El comunicado de emergencias

Los vecinos y testigos que se encontraban en la zona donde ha ocurrido el accidente, se han acercado rápidamente a socorrer a los heridos, llevándoles agua, mantas y avisando a los equipos de emergencia, quienes ayudaron a estabilizar a los heridos y a trasladar a los más graves hasta el hospital donde aún permanecen ingresados la mayoría de ellos.

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El relato de los hechos de los testigos

Era una escena que generó mucho pánico entre todos los que estaban presentes: "Nos despertó el golpe, escuchábamos muchos gritos y gente pidiendo ayuda", confiesa uno de los jóvenes que vio cómo los pasajeros salían angustiados tras el choque.

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Además de haber sido por los sanitarios, el jefe territorial de SEM en la provincia de Lleida, José Ramón Ropero, ha confirmado que los afectados "están recibiendo soporte psicológico a los familiares". Aunque las autoridades siguen investigando lo ocurrido, se cree que la conductora pudo perder el control del vehículo dada su poca experiencia y que el supervisor que estaba con ella no tuvo tiempo de poder reconducir el autobús para evitar el gravísimo accidente.

La conductora estaba en estado de shock y el instructor en estado crítico

Los servicios de emergencia que acudieron al lugar se encontraron a la joven en estado de shock, paralizada, sin casi poder moverse y tuvieron que atenderla. En cambio, su instructor, también se ha llevado una de las peores partes, siendo uno de los heridos que se encuentra crítico en el hospital.

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha confirmado que la conductora "se incorporó hace relativamente poco a la empresa de autobuses y que lleve un asistente es una práctica normal": "Parece una pérdida de control del vehículo", pero lo que tratan de aclarar los agentes que se han hecho cargo de la investigación es el motivo por el que la conductora perdió el control y por qué el instructor no vio venir ese error.