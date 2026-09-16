Cinco detenidos por la agresión a dos activistas de izquierda en las fiestas Oviedo

El alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, tildó los hechos de anecdóticos y dijo que no creía que los atacantes "fueran tan mala gente".

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La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes como supuestos autores de la agresión sufrida por dos exrepresentantes de Podemos en la madrugada del pasado viernes durante las fiestas de San Mateo en Oviedo, mientras trata de encontrar a un sexto implicado, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Los cinco detenidos son varones y mayores de edad, han añadido las mismas fuentes, que han apuntado que la Brigada Provincial de Información fue la encargada de identificar a los detenidos, que fueron grabados por viandantes en el momento de la agresión.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes en la plaza de la Catedral, donde los agredidos, el exconcejal de Podemos Rubén Rosón y el también exrepresentante de la formación morada Jorge Fernández, colaboraban en una de las casetas instaladas por el colectivo Fiestes Populares.

Según el relato de Rosón y Fernández, los atacantes trataron de arrancar un faldón con la bandera arcoíris de la caseta y a partir de ahí se inició la agresión, que fue grabada en vídeo por los viandantes y por la que ambos fueron trasladados luego al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

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El anuncio de la detención de los agresores se produce el mismo día que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha publicado un comunicado en el que condena la agresión, tras la polémica generada por su palabras el pasado domingo, en las tildó los hechos de anecdóticos y dijo que no creía que los atacantes "fueran tan mala gente".

Tras el comunicado, Rosón y Fernández han criticado a Canteli por no retractarse de sus primeras palabras y han confirmado que la concentración convocada este sábado 19 de septiembre frente al Ayuntamiento de Oviedo en contra de las declaraciones del alcalde sigue en pie, después de que otra movilización convocada la semana pasada en repulsa a la agresión congregase a cerca de cinco mil personas en la capital asturiana.