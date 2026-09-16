Otros 12 hombres han sido acusados de múltiples agresiones sexuales contra la mujer que habría sido drogada y violada por su marido en Reino Unido durante 20 años

Un hombre de 60 años admite haber drogado y violado a su mujer durante más de 20 años en Reino Unido

Compartir







ManchesterLa mujer que habría sido violada y drogada durante 20 años por su propio marido en Reino Unido habría sufrido las agresiones sexuales de otros 12 hombres, según informan medios británicos. En el juicio que se está llevando a cabo en un tribunal del noroeste de Inglaterra, un hombre, cuya identidad permanece oculta, ha confesado que habría violada y drogado durante 20 años a su propia mujer. Fue este mismo lunes 14 de septiembre cuando el acusado reconoció los hechos ante un tribunal de Mánchester (noroeste de Inglaterra). En sus declaraciones, el hombre confesó haber cometido más de 60 delitos sexuales contra su esposa, entre ellos, haberla drogado y violado sin su consentimiento durante más de 20 años.

El sospechoso -cuya identidad no ha trascendido para mantener la privacidad de su mujer- se declaró hoy culpable ante el juez de 45 de los cargos que se le imputaban, entre ellos 16 de violación, nueve de agresión sexual con penetración o uno por administración de una sustancia con intención delictiva, cometidos entre 2004 y 2025. Estos se unen a otros 15 delitos sexuales cometidos entre 2022 y 2025 que ya había admitido a comienzos de este año en una vista anterior. Se prevé que este hombre, originario de Stockport -cerca de Mánchester- sea condenado por los cargos admitidos en el juicio y se ha constituido un jurado para seguir el caso, que la Fiscalía todavía no ha iniciado.

PUEDE INTERESARTE Liberan a una mujer en Málaga, encerrada y violada por su pareja durante dos años

Los otros acusados por las agresiones sexuales a la mujer británica

Además del marido de la víctima, otros 12 hombres, de entre 28 y 74 años, también han sido acusados de otras agresiones sexuales a esta víctima.

Los 12 acusados, mayoritariamente británicos, han negado haber cometido múltiples delitos sexuales contra esta misma mujer entre 2018 y 2025. En cambio, un decimotercero sí había admitido cargos de esta índole con anterioridad.

El juicio está siendo todo un escándalo en Reino Unido donde se está siguiendo de cerca y es que la conciencia global sobre este tipo de crímenes y delitos han aumentado tras la condena del caso de Dominique Pelicot en Francia. Hay que recordar que en este caso, el hombre reconoció haber drogado y violado a la que hasta ese entonces era su mujer, Gisèle Pelicot, durante casi una década junto con decenas de desconocidos.

PUEDE INTERESARTE La Iglesia indemnizará a las mujeres violadas por un cura en Málaga

El juicio por las violaciones que ha sufrido esta mujer

Durante la primera sesión del juicio, la víctima de este caso escuchaba la declaración de su marido desde la primera fila de la tribuna del público, rodeada de sus familiares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja", comentó el subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, que apuntó que esta mujer continúa recibiendo "apoyo especializado".

Además, hizo un llamamiento a todas aquellas mujeres que pudieran ser víctimas de abuso sexual facilitado con drogas: "Sepa que no necesita pruebas, certezas ni un recuerdo nítido para que se le tome en serio".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"No se espera que comprendas exactamente lo que sucedió ni quiénes estuvieron involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo sucedió, por favor, repórtalo o pide ayuda", indicó Jackson.