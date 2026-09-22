El fallecido, de 58 años, llevaba años trabajando en el centro de menores y era muy querido en L'Alzina

La muerte del vigilante se considera accidente laboral

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BarcelonaUn vigilante de seguridad del centro de internamiento de menores L'Alzina de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) ha muerto mientras intervenía en la contención de un adolescente recluso.

Según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, la muerte del vigilante, que se considera accidente laboral, sucedió el pasado jueves, cuando la víctima intervenía con otros compañeros en la contención de un menor que mostraba actitud agresiva.

Llevaba años trabajando en el centro

El fallecido, de 58 años, llevaba años trabajando en el centro de menores y era muy querido en L'Alzina, según el Departamento de Justicia, que ha expresado su pésame a la familia del vigilante.

Según recoge El País, tras la intervención para contener al interno, el hombre comenzó a encontrarse mal y tuvo que ser trasladado al hospital, donde finalmente falleció a causa de un ataque al corazón.