Los Mossos d'Esquadra investigan un segundo secuestro en menos de 24 horas en Barcelona

Cinco hombres se hacen pasar por policías y secuestran a un conductor en plena AP-7 en Barcelona: la víctima apareció ensangrentada a las horas

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BarcelonaTan solo 24 horas después del secuestro de película que se produjo en plena AP-7 en Barcelona, los Mossos d'Esquadra investigan otro rapto en la ciudad condal.

Según han informado medios locales como el periódico 'Metrópoli', unos asaltantes habrían obligado a otro hombre a subir a un vehículo "mientras gritaba auxilio en el distrito de Sant Martí de Barcelona sobre las 2:00 horas de la madrugada del lunes, 21 de septiembre".

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El hombre apareció a las pocas horas con vida en Girona

Nada más recibir varias llamadas denunciando el presunto secuestro, varias patrullas de los Mossos se desplazaron al lugar de los hechos para investigar el caso.

Tan solo unas horas después, la víctima fue localizada con vida en Girona durante la mañana de este pasado 21 de septiembre.

Ahora, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos investiga el supuesto secuestro, aunque todo indica a que se trataría de otro caso vinculado al tráfico de drogas.

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El secuestro producido en la AP-7 en Barcelona

Este supuesto secuestro se ha producido tan solo unas horas después de que un grupo de hombres, con la cara cubierta con pasamontañas, se hiciese pasar por policías para secuestrar a un conductor, en plena autopista y ante decenas de automovilistas presenciando la escena. Un testigo grabó el momento y avisó al 112.

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Todo sucedió en cuestión de minutos y a plena luz del día, como informaba Adrián Dolz. Los Mossos han abierto una investigación y sospechan que se pueda tratar de un ajuste de cuentas entre bandas.

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El suceso ha ocurrido en la AP-7 entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès, en Barcelona. Todo ocurrió el pasado el sábado 19 de septiembre sobre las 19.30 horas, según ha avanzado el 'Diari Ara' y ha podido confirmar a través de fuentes policiales.

"La policía catalana encontró posteriormente al hombre en buen estado de salud pese a tener la cara ensangrentada en el momento de los hechos, por los que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación", indicaban desde el periódico 'El Mundo'.

Como se puede comprobar en las imágenes captadas por varios testigos, los presuntos asaltantes llevaban chalecos reflectantes en los que se leía la palabra 'Policía' con los que se hacían pasar por los agentes y la cara tapada con pasamontañas.

Ahora, agentes de los Mossos d'Esquadra vinculan el suceso como un ajuste entre bandas.