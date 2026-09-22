La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este domingo al rapero Morad, acusado de grabar la escena y golpear en el brazo a un agente

Los agentes trataron de identificarle, pero el rapero no llevaba consigo la documentación, por lo que ha sido detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad

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La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este domingo al rapero Morad, acusado de grabar y golpear a un agente mientras identificaba a dos personas. Ha ocurrido en la calle Pau Claris sobre las 18:00 horas. Ha sido detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Los agentes trataban de identificar a dos personas por circular en patinete sin casco, cuando el rapero se acercó increpando al trabajador y grabando la escena, según ha adelantado 'Metropoli Abierta'. Uno de los agentes trató de apartarle cuando fue golpeado en el brazo por Morad.

Tras lo sucedido, los agentes solicitaron identificarle, pero el rapero no traía consigo la documentación. Mientras lo detenían, llegó una tercera persona que comenzó a insultar a los agentes por lo que este tercero también fue denunciado, en este caso por falta de respeto, informa 'El País'.

Otros incidentes en los que Morad se ha visto implicado

Este no es el primer incidente del rapero. El 17 de junio también fue arrestado tras intervenir en una discusión dentro de un aparcamiento en Barcelona, donde presuntamente agredió a un hombre. La policía trató de identificarle, pero, de nuevo, Morad no llevaba la documentación encima. Los agentes lo denunciaron administrativamente por no querer identificarse y por falta de respeto a los policías.

Además de tener encontronazos con la policía, Morad también ha sido detenido por conflictos familiares. Una de las últimas tuvo lugar en 2025 por quebrantar la orden judicial de no acercarse a su padrastro. En 2024 estuvo unos meses en prisión por un delito de conducción temeraria.

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También fue protagonista de un enfrentamiento multitudinario con la policía en L’Hospitalet de Llobregat durante la grabación de un videoclip en agosto de 2021. En otra ocasión fue arrestado por empuñar e intimidar con un arma eléctrica ante los Mossos d'Esquadra en una persecución durante el toque de queda por la pandemia.