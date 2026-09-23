Detenido un hombre en el aeropuerto de Castellón que transportaba 51 bolas de heroína en su organismo

La rotura o fisura de tan solo uno de estos paquetes en el tracto digestivo hubiera provocado la muerte del detenido.

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Agentes de la Policía Nacional, en el marco de una investigación para la prevención y detección del tráfico ilegal de sustancias estupefacientes vía aérea, han detenido en el aeropuerto de Castellón - Costa de Azahar a un varón de 29 años que supuestamente transportaba 51 bolas de heroína en su organismo, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La rotura o fisura de tan solo uno de estos paquetes en el tracto digestivo hubiera provocado la absorción masiva de la sustancia en el flujo sanguíneo, y esto habría desencadenado un fallo multiorgánico o una parada cardiorrespiratoria letal.

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Los hechos ocurrieron el pasado día 19 de septiembre, cuando los agentes de la Comisaría Provincial de Castellón detectaron a un varón que podría tener indicios compatibles con el trasporte interno de droga, el cual procedía de un vuelo de un país del espacio Schengen que tenía como destino final el aeropuerto de Castellón - Costa Azahar.

Tras la expulsión de los envoltorios, estos arrojaron un peso total de 583 gramos y dieron positivo en heroína. Después de ser puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, el Juzgado de Guardia ha decretado su prisión provisional.

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Parte de los envoltorios llevan marcas e inscripciones con letras grabadas a rotulador en su superficie exterior (como las siglas HMC). Con esta señalización, típica dentro del crimen organizado del narcotráfico, las organizaciones pretenden garantizar el control de calidad, diferenciar a qué cliente o banda receptora va destinada cada alijo o garantizar que el correo entrega la mercancía exacta encomendada sin sustituciones ni sustracciones intermedias.

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La investigación continúa abierta para determinar la procedencia y el posible destino de la sustancia, así como para esclarecer la participación de otras personas relacionadas con los hechos.