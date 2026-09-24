El acusado ha sido condenado a 23 años de prisión por asesinar a su pareja golpeándole la cabeza reiteradamente

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado a 23 años de prisión por el crimen machista de su pareja en Navidad de 2022 en Matamala de Almazán (Soria) y ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Soria.

Según la resolución emitida este jueves por el TSJ, la defensa había alegado, entre otros motivos, un error en la valoración de la prueba y había negado la participación del condenado en los hechos, que atribuía a una anterior pareja de la víctima.

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El TSJCyL considera, sin embargo, que existió prueba de cargo suficiente y que la valoración realizada por el jurado fue racional y estuvo debidamente justificada y, además, que la investigación permitió descartar la intervención de esa otra persona.

El tribunal también ha rechazado el motivo del recurso relacionado con la alevosía y ha recordado que el Jurado declaró probado por unanimidad que la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defensa, ya que el ataque se produjo de manera sorpresiva e inesperada.

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Asesinó a la víctima golpeándola varias veces en la cabeza

La sentencia recurrida, y ahora confirmada, impuso al acusado 22 años de prisión por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de actuar por razones de género, y otro año de prisión por un delito de daños por incendio, hasta sumar los 23 años de condena.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2022, cuando el condenado acabó con la vida de la mujer tras golpearla reiteradamente en la cabeza.

Posteriormente, provocó un incendio en la vivienda con el propósito de favorecer su impunidad, según los hechos declarados probados en la sentencia. La resolución del TSJCyL mantiene así la condena dictada por la Audiencia Provincial de Soria y desestima las pretensiones planteadas por la defensa en su recurso de apelación.