La esposa de Emilio G., de 57 años y quien sustituyó a El Jero en 'Los Chichos', también fue detenida tras presuntamente agredirle también con un objeto en la cabeza

Se ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa porque ambos han rehusado a denunciarse

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ValenciaEmilio G., de 57 años y el último en sumarse al famoso trío de ‘Los Chichos’ sustituyendo al popularmente conocido como ‘el del medio’, Juan Antonio Jiménez Muñoz ‘Jero’, fue detenido recientemente por presuntos malos tratos a su pareja.

El arresto ha tenido lugar en Valencia y la mujer también fue arrestada por, igualmente, agredirlo golpeándole con un objeto en la cabeza, según avanza Las Provincias, que indica que, al expresar ambos la intención de no querer denunciarse el uno al otro, la causa ha sido sobreseída.

El sustituto de 'El Jero' en Los Chichos y su mujer pasaron una noche en el calabozo

Los hechos se contextualizan en el viernes 11 de septiembre, en el distrito Marítimo de Valencia, donde Emilio, que entró al emblemático grupo flamenco sustituyendo a Jero tras su fallecimiento en 1995, fue detenido junto a su esposa, de 47 años.

Fue en plena tarde, a alrededor de las 17:15, cuando se personaron en el lugar agentes de la Policía Nacional tras ser avisados de una fuerte discusión entre una pareja que resultó ser la relativa a los dos implicados.

Alertados de que podía tener relación con un caso de violencia machista, los agentes acudieron inmediatamente hasta el inmueble donde se estaba produciendo los hechos, al que ya habían tenido que acudir en otras ocasiones por otros incidentes, según refiere el citado medio.

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Ya allí, la mujer contó que había sido agredida por su pareja, que se había marchado del domicilio tras, según relató a los agentes, haberle dado un tortazo y haberle lanzado una silla.

Los hechos, no obstante, no quedaron ahí, porque en pleno relato apareció de nuevo el acusado, que admitió la discusión recriminándole a ella sus celos respecto a una relación con otra mujer. Por eso, éste, –que a la vez tenía una herida en la cabeza asegurando que se lo había hecho ella golpeándole con un objeto–, admitió que “había perdido los nervios” en plena discusión.

Después de todo ello, los agentes, que constataron una agresión mutua, procedieron a su arresto y tras una noche en los calabozos quedaron a disposición judicial. No obstante, negándose a declarar en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Valencia, y al no quererse denunciar, vieron como la causa era sobreseída provisionalmente.