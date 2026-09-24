Claudia Barraso 24 SEP 2026 - 19:50h.

La familia estuvo recibiendo mensajes amenazantes días antes de la muerte de su abuela

Los detenidos por el asesinato de Nacho en Málaga creyeron que tenía un arma en la bandolera que llevaba puesta

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Los bomberos de Kansas encontraron en sus instalaciones una maleta que alguien les había dejado en la puerta. Cuando la abrieron se encontraron algo que les horrorizó totalmente: el cuerpo desmembrado de una mujer que llevaba desaparecida durante un tiempo.

El miércoles, dos personas no identificadas llevaron hasta la estación de bomberos 22 de Wichita una maleta advirtiéndoles de que había un cadáver dentro y, efectivamente. Se trataba de Lorretta Moody, una mujer de 67 años que llevaba desaparecida unos días, según cuenta ‘People’.

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Los bomberos rápidamente dieron el aviso de que había sido encontrada muerta y su cadáver fue llevado hasta la Oficina del Forense del condado de Sedgwick para practicarle la autopsia que determinará las causas de su muerte. La Policía fue quien informó a los bomberos de que la mujer figuraba como desaparecida.

Están interrogando a las personas que dejaron la maleta

Los agentes que se han hecho cargo de la investigación están interrogando a las dos personas que llevaron la maleta hasta la estación de bomberos y están trabajando para determinar si tenían alguna relación con la mujer fallecida.

“Basándonos en las circunstancias conocidas por los investigadores, la Policía de Filipinas está investigando el caso como un homicidio. Los detectives continúan trabajando para determinar las circunstancias que rodean la muerte de la mujer y cómo fue asesinada, metida en una maleta y llevada hasta una estación de bomberos”.

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La familia recibió mensajes amenazándoles

Aunque por el momento, las autoridades han confirmado que no se han llevado a cabo ninguna detención. El mismo medio ha confirmado que la familia de Moody está en estado de shock al enterarse del cruel asesinato y la manera en la que entregaron el cuerpo a las autoridades.

Una de las nietas dijo que el día en el que los asesinos de su abuela llevaron la maleta hasta la estación, la familia recibió una extraña llamada al móvil del novio de su abuela. Y a la mañana siguiente un mensaje que decía “Si quieres a tu esposa, me llamarás lo antes posible”. Sin embargo, el peor mensaje llegó cuando encontraron la maleta.