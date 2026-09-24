La novia del joven que mató a su padrastro con una mancuerna en Valencia ha sido detenida

La mujer protagonizó un altercado con un cuchillo en un centro de salud tras entrar en estado de pánico por el parricidio

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ValenciaNovedades en el caso del parricida de San Isidro, el joven que mató estrangulando y golpeando con una mancuerna a su padrastro en Valencia. La novia del detenido por este asesinato, una mujer valenciana de 30 años, ha sido detenida por amenazar con un cuchillo de 11 centímetros de hoja a varias sanitarias de un centro de salud. El suceso ha ocurrido tras 10 días de pesadilla en los que la detenida temía que el parricida de Valencia estuviese siguiéndola.

Según ha informado 'Diario Sur', la detención de la novia de Danil R., el joven ruso de 23 años buscado durante días por el asesinato de su padrastro en el barrio valenciano de San Isidro, ocurrió el pasado viernes 18 de septiembre después de protagonizar momentos de tensión en un centro de salud de Valencia.

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El altercado en el centro de salud

La mujer, de 30 años, llegó al centro sanitario presa del miedo y con un cuchillo de submarinismo de 11 centímetros de hoja que, según el medio de comunicación anteriormente citado, llevaba consigo por temor a encontrarse con su pareja.

Al parecer, la intervención policial se produjo pasadas las 14:00 horas, cuando la sala del 091 recibió un aviso por amenazas graves. La joven se encontraba muy alterada en el centro de salud situada en la calle José Andreu Alabarta y había protagonizado un incidente con una trabajadora sanitaria en el que le llegó a amenazar con un cuchillo de una hoja de 11 centímetros.

Antes de propinar dichas amenazas a la trabajadora del centro sanitario, la mujer encendió un cigarrillo dentro de las instalaciones. Fue entonces cuando una enfermera se acercó para pedirle que lo apagara y la mujer sacó el cuchillo de submarinismo amenazando hasta en tres ocasiones mientras exigía a la sanitaria que se apartara.

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Una vez en el exterior, arrojó el cuchillo al suelo ante la llegada de las patrullas. Tras varias llamadas, el episodio terminó con la detención de la mujer de 30 años por parte de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Según ella misma confesó tras su detención, nada más conocer el asesinato del padrastro de su pareja entró en un estado de psicosis por miedo a encontrarse con el fugitivo.

Sin embargo y para sorpresa de ella, su pareja había sido localizada y detenida momentos antes de que se produjese este altercado en el centro de salud protagonizado por ella misma.

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El parricidio

Danil R., su novio, se encontraba en paradero desconocido desde que, según los investigadores, acabara con la vida de su padrastro, un militar jubilado. El cadáver del padrastro fue localizado en una vivienda del barrio de San Isidro después de que la madre de Danil alertara a los familiares de su expareja.

La autopsia preliminar determinó que el hombre murió por "un mecanismo mixto" provocado por una hemorragia tras un fuerte golpe en la cabeza y una asfixia mecánica, como explican desde 'Diario Sur'. Los forenses encontraron lesiones compatibles con un estrangulamiento, además del traumatismo craneal causado por una pesada mancuerna de unos 25 kilos.