Claudia Barraso 24 SEP 2026 - 17:34h.

Explicaron a las autoridades que en su país ese accesorio es símbolo de pertenencia a una organización criminal

Los asesinos de Nacho, el joven de 20 años tiroteado en Málaga, le habrían confundido con un sicario

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Nacho, un joven de 20 años, fue tiroteado a plena luz del día en el barrio malagueño de Barcenillas. Sus asesinos huyeron rápidamente dejando a la víctima en estado muy grave hasta que consiguió arrastrarse a un supermercado y pedir ayuda, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

“Yo no he hecho nada”, fueron de sus últimas palabras cuando estaba intentando sobrevivir a las graves heridas que le había provocado el tiroteo. ‘Diario Sur’ confirmó que la principal hipótesis que barajaba la Policía es que “los sospechosos confundieron al joven con un sicario” y así lo confirmaron cuando los tres ciudadanos suecos fueron detenidos e interrogados.

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“Estaban convencidos de que el joven de 20 años era un matón enviado por una organización rival para ejecutarlos” y lo que les hizo creer que ellos mismos estaban en peligro fue pensar que llevaba un arma en la bandolera negra que el fallecido tenía cruzada en su cuerpo que, según explica el mismo medio, es un accesorio muy habitual entre los miembros del crimen organizado sueco.

Le confundieron con un miembro de una banda rival

Explican que, además del bolso, Nacho tenía la piel muy blanca, vestía de oscuro cuando se produjo el crimen y casi no se le podía ver el rostro porque llevaba una gorra puesta. Además, cuando fue disparado estaba sentado solo en un banco y los tres suecos se pensaron que les estaba vigilando.

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Aunque Nacho consiguió sobrevivir los primeros minutos después del tiroteo, falleció cuando fue trasladado al hospital. La plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ordenaba este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres detenidos por la muerte de Nacho.

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Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han indicado que inicialmente se les investiga por un presunto delito de homicidio y han apuntado que durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los tres arrestados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.