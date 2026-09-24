Gonzalo Barquilla 24 SEP 2026 - 14:58h.

La Fiscalía de Salamanca confirma a la web de 'Informativos Telecinco' que se opone al nuevo permiso solicitado por Alfonso Basterra

La petición de Alfonso Basterra para salir de prisión mientras su libro sigue a la venta: un nuevo intento tras el permiso revocado en mayo

Compartir







Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, ha vuelto a solicitar un permiso penitenciario para salir temporalmente de la cárcel de Topas. La Junta de Tratamiento del centro penitenciario ha respaldado esta vez la petición y ha remitido un informe favorable al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pero la Fiscalía Provincial de Salamanca se ha opuesto a la concesión de este nuevo permiso, como ha confirmado este jueves a la web de 'Informativos Telecinco'.

El Ministerio Público ha recibido la notificación del informe favorable de la prisión y ha trasladado ya su oposición al juzgado. "Hemos recibido esa notificación y nos hemos opuesto. Falta la resolución judicial de esta nueva solicitud", explican las fuentes consultadas.

Ahora corresponde al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria decidir si autoriza la salida de Basterra. Se trata, al menos, del segundo permiso que solicita desde su traslado de Teixeiro a Topas, después de que la Audiencia Provincial de Salamanca revocara en mayo el anterior, que nunca llegó a disfrutar.

PUEDE INTERESARTE El blog que abrió la pequeña Asunta antes de su muerte: tres publicaciones previstas y un relato misterioso

La Fiscalía se opone al nuevo permiso solicitado

"Nosotros lo que hicimos fue oponernos al informe de concesión de permiso en julio. Se envió al Juez de Vigilancia Penitenciaria", señalan las fuentes de Fiscalía. La petición se encuentra ahora a la espera de que el órgano judicial estudie los argumentos de las partes y dicte su resolución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Ahora tiene que decidir el juez", añaden desde la Fiscalía. Sobre los plazos, apuntan a que la decisión podría conocerse pronto: "No suele tardar mucho, suele ser inminente". Las mismas fuentes recuerdan además que la solicitud de permisos forma parte de la evolución habitual del régimen penitenciario: "Suele ser lo habitual, que los reclusos vayan solicitando permisos, tanto él como el resto".

En marzo de 2027, Basterra cumplirá las tres cuartas partes de su condena de 18 años, mientras que el cumplimiento íntegro está previsto para septiembre de 2031. Alcanzar ese momento no supone su salida automática de prisión, aunque puede abrir la puerta a nuevas decisiones sobre su situación penitenciaria, entre ellas una eventual libertad condicional si cumple el resto de requisitos establecidos. Hasta ahora, Basterra no ha disfrutado de ningún permiso ni ha llegado a salir de prisión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El anterior permiso que acabó revocado

El anterior intento de Basterra tuvo un recorrido diferente. La Junta de Tratamiento de Topas se opuso entonces a la concesión de un permiso ordinario de cuatro días por ocho votos frente a uno. El condenado recurrió ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y, el 24 de marzo, un juez estimó su recurso y autorizó la salida.

Basterra, sin embargo, nunca llegó a abandonar la cárcel. La Fiscalía recurrió aquella decisión y el asunto llegó a la Audiencia Provincial de Salamanca, que el 8 de mayo estimó el recurso del Ministerio Público y dejó sin efecto el permiso concedido por el juez de Vigilancia Penitenciaria.

La Audiencia consideró aquella salida "prematura e injustificada" y tuvo en cuenta la "extrema gravedad" del delito, el tiempo que todavía restaba de condena y la "falta absoluta de asunción de responsabilidad" derivada de su negación persistente de los hechos. El tribunal señaló además que debía prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que había rechazado la petición por amplia mayoría.

El crimen de Asunta hace 13 años

Asunta Yong Fang -Asunta Basterra Porto- tenía 12 años cuando fue asesinada en septiembre de 2013. La tarde del 21 de septiembre estuvo primero con su padre en Santiago y después se marchó con Rosario Porto al chalet familiar de Montouto, en Teo. Horas más tarde, sus padres denunciaron su desaparición. El cuerpo de la menor fue localizado a primera hora del 22 de septiembre en una pista forestal próxima al chalet.

La investigación y el posterior juicio determinaron que Asunta había sido sedada con lorazepam, el principio activo del Orfidal, antes de morir asfixiada. El jurado popular declaró culpables a Basterra y a Rosario Porto mediante prueba indiciaria, y la Audiencia Provincial de A Coruña los condenó en noviembre de 2015 a 18 años de prisión por el asesinato de la niña. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente ambas condenas.

Basterra fue detenido el 25 de septiembre de 2013 e ingresó en prisión provisional días después. Permaneció en esa situación durante algo más de dos años hasta la sentencia y desde entonces continúa privado de libertad, cumpliendo actualmente la condena en la prisión de Topas, en Salamanca. Nunca ha reconocido su participación en los hechos. Rosario Porto, condenada también por el asesinato de su hija, se quitó la vida en 2020 mientras cumplía condena y defendió su inocencia hasta entonces.