Detenido el autor de un apuñalamiento en un monasterio de Polonia que ha dejado un muerto y cuatro heridos

Según ha declarado el alcalde de Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, la agresión podría haber sido un "ataque terrorista"

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Una persona ha muerto y cuatro han resultados heridas en un ataque con arma blanca perpetrado por un ciudadano ucraniano en el monasterio de Jaroslaw, en la región polaca de Podkarpacie (sur), según han confirmado las autoridades.

La Policía polaca ha señalado en redes sociales que los heridos, entre los que hay tres en estado grave, han sido hospitalizados tras el ataque, si bien posteriormente la portavoz de la Policía de Jaroslaw, Anna Dlugosz, ha confirmado la muerte de uno de ellos, taly como ha recogido el diario 'Gazeta Wyborcza'.

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El muerto podría ser un sacerdote del monasterio

El atacante, de 31 años, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad, según el citado mensaje de la Policía, que ha especificado que se trata de un ciudadano ucraniano y ha agregado que los agentes siguen desplegados en la zona tras el incidente, que ha tenido lugar a las 9.30 horas (hora local).

"Se está interrogando a los testigos en el lugar de los hechos, se está llevando a cabo una investigación y estamos determinando todas las circunstancias del incidente ", ha señalado Dlugosz, que por ahora no ha dado detalles sobre las identidades de las víctimas, si bien medios polacos indican que el fallecido sería un sacerdote.

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Por su parte, el alcalde de Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, ha señalado que el incidente "es probablemente un ataque terrorista" y ha agregado que las autoridades están trabajando para "garantizar la seguridad en todas las instituciones educativas y el resto de instalaciones" bajo su jurisdicción, según el citado medio polaco.