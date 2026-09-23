El trabajador ha fallecido en el interior del Anfiteatro Flavio tras caer desde una altura de 10 metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación para el monumento

El Parque Arqueológico del Coliseo ha decidido cerrar esa parte del monumento, donde ha ocurrido el accidente, al menos durante la jornada de hoy

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Un trabajador ha perdido la vida esta noche en un accidente laboral en el Coliseo de Roma, Italia, según ha informado el Ministerio de Cultura del país. El segundo nivel del antiguo monumento ha quedado este miércoles cerrado al público a causa del suceso.

Desde el ministerio han informado de que la víctima es Andrea Moretti, un joven de 22 años especialista en trabajos de altura con cuerda. El trabajador ha fallecido en el interior del Anfiteatro Flavio tras caer desde una altura de 10 metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación para el monumento.

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La Policía investiga las causas del accidente

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima. "Es un acontecimiento trágico que nos deja consternados y aturdidos".

"Las pocas palabras que podemos expresar están dedicadas a Andrea, a su familia y a sus seres queridos: extendemos a todos nuestras más sentidas y dolorosas condolencias por la muerte sin sentido de un joven dedicado a su trabajo", ha continuado.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas. Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, pero solo pudieron confirmar la muerte del joven que trabajaba con un sistema de arneses de seguridad.

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Por el momento, los Carabineros y la Fiscalía de Roma investigan los detalles del suceso y la causa de la caída. El Parque Arqueológico del Coliseo ha decidido cerrar esa parte del monumento, donde ha ocurrido el accidente, al menos durante la jornada de hoy.

El Coliseo es el anfiteatro más grande a nivel mundial, un monumento que cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores y que data del siglo I.