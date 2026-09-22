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Internacional

Un avión militar se estrella cerca de una base estadounidense en Alemania y deja un herido

Aviones F16 en la base de Spangdahlem
La base aérea actúa como apoyo para la OTAN. EP
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Al menos una persona ha resultado herida tras estrellarse un avión F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Spangdahlem, al oeste de Alemania. El incidente ha tenido lugar a las 14:30 horas tal y como han informado las autoridades de la base en un comunicado de su pagina web.

La persona herida es el piloto de la aeronave que según ha informado la base se eyectó de la nave sin sufrir daños. A la base aérea de Spangdahlem acudieron los servicios de bomberos y de socorro que ya han finalizado la respuesta de emergencia según ha informado la administración del distrito de Bitburg-Prüm, en el estado de Renania-Palatinado, donde se encuentra la base aérea.

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Por último, esta base militar es operada por la Fuerza Aérea estadounidense desde 1952 y sirve de apoyo para operaciones de la OTAN.

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