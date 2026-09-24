Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en una playa de Vilassar de Mar

Unos bañistas han dado la alerta este jueves por la mañana de la presencia de una persona en la arena

Una ciclogénesis explosiva cerca de España atraerá fuertes borrascas y provocará un descenso de las temperaturas

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han encontrado este jueves el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de Palomares de Vilassar de Mar (Barcelona). La policía catalana ha recibido un aviso después de que unos bañistas alertaran por la mañana a las fuerzas de seguridad de la presencia del cuerpo, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press y adelantó el diario La Vanguardia.

La policia catalana ha acudido a la mencionada playa, que no estaba muy concurrida este jueves a primera hora al tratarse de un día laborable en el municipio, y han encontrado a la mujer fallecida. Los Mossos mantienen una investigación abierta para esclarecer la causa del fallecimiento.