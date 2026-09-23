Gonzalo Barquilla 23 SEP 2026 - 19:48h.

GCA Architects, fundado por Josep Juanpere, mantiene su actividad mientras avanza una investigación bajo secreto en Baqueira

Detienen a la pareja del arquitecto Josep Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic, por su muerte en su casa de Baqueira en 2025

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La detención de la pareja del arquitecto Josep Juanpere i Miret por su presunta relación con la muerte del arquitecto en su vivienda de Baqueira (Lleida) ha causado impacto entre los trabajadores de GCA Architects, el estudio que Juanpere fundó en Barcelona junto a Antonio Puig, conocido como Toni Puig, en 1986.

Desde la firma aseguran a la web de 'Informativos Telecinco' que mantienen la actividad con normalidad mientras la investigación continúa bajo secreto de las actuaciones. "Toni Puig está trabajando y no tiene nada que ver con esto", han indicado desde el entorno del estudio, en referencia al otro cofundador de GCA Architects.

La firma, que también cuenta con una sede en Madrid, explica que no puede "aportar informaciones sobre lo sucedido" y mantiene una posición de prudencia ante una investigación de la que, por el momento, los Mossos d'Esquadra apenas han hecho públicos detalles.

GCA Architects mantiene su actividad mientras avanza la investigación

Desde el estudio prefieren mantener el silencio y dejar que sean las autoridades las que esclarezcan las circunstancias de la muerte de Juanpere. "Todo el personal se encuentra trabajando", han insistido este miércoles desde GCA Architects, que continúa con su actividad habitual.

Juanpere y Toni Puig fundaron GCA Architects en Barcelona en 1986 y permanecieron vinculados al estudio durante casi cuatro décadas. La propia firma explicó en una entrevista publicada por 'Arquitectura Sostenible' en noviembre de 2024 que ambos se conocieron mientras estudiaban Arquitectura y que su relación personal fue el origen del despacho. Ambos comenzaron trabajando juntos para otros estudios antes de poner en marcha su propio proyecto. Aquella relación terminó convirtiéndose en una trayectoria profesional compartida durante décadas. La colaboración dio uno de sus primeros grandes saltos con el proyecto de la torre del Hotel Arts de Barcelona, realizado junto al estudio estadounidense SOM, una experiencia que la propia firma definió como un punto de inflexión en su trayectoria.

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Cuatro décadas después, GCA Architects continúa funcionando bajo la dirección de Antonio Puig, que sigue figurando como socio fundador en la estructura actual del estudio. La firma cuenta ahora con nuevos socios y asociados incorporados a lo largo de los años y mantiene actividad en arquitectura, interiorismo y diseño.

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Val de Ruda, una zona de segundas residencias y nuevos comercios

La detención de la pareja de Juanpere se ha producido este miércoles, casi nueve meses después de la muerte del arquitecto, cuyo cadáver fue encontrado el 26 de diciembre de 2025 en su domicilio de Baqueira. La vivienda se encuentra en la urbanización Val de Ruda, un complejo situado en uno de los extremos de Baqueira y en una zona rodeada por el entorno de montaña.

La urbanización Val de Ruda combina numerosos bloques residenciales. Personas que trabajan habitualmente en la zona explican a este medio que buena parte de los propietarios de las viviendas las utilizan como segunda residencia y que el movimiento cambia considerablemente según la temporada. Algunas personas consultadas aseguran que no sabían que el arquitecto había muerto en una de las viviendas de la urbanización, mientras que otras sí conocían lo ocurrido. "Recuerdo que vino una ambulancia", precisa un vecino.

La muerte de Juanpere pasó inicialmente por una investigación en la que se manejó una causa natural, pero meses después el caso ha desembocado en la detención de su pareja, B. L. G., una mujer de Madrid, dedicada al sector de las telecomunicaciones y de unos 65 años, con quien mantenía una relación sentimental. Los Mossos d'Esquadra han confirmado este miércoles que la mujer había sido arrestada en la capital española. La investigación está dirigida por la División de Investigación Criminal (DIC) y permanece bajo secreto.

El perfil de Josep Juanpere, su vida personal y su muerte

Josep Juanpere i Miret nació en Barcelona en 1953 y se licenció en la Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona en 1976. Solo 10 años después fundó GCA Architects junto a Antonio Puig, un proyecto que acabaría convirtiéndose en una firma de referencia en arquitectura corporativa, hotelera e interiorismo. A lo largo de su trayectoria estuvo detrás, junto a su equipo, de proyectos como las torres Puig, la sede de Cuatrecasas en Barcelona, el Hotel The Mirror o la remodelación del Hotel Arts, además de numerosos trabajos fuera de España. También desarrolló una faceta docente, con colaboraciones en el máster de Diseño de Interiores de la UPC, la Escuela de Arquitectura La Salle, la Escuela Sert y la Universidad de A Coruña.

Su vida personal estuvo marcada durante décadas por su relación con M. L., con quien se casó en 1976 y tuvo a su único hijo. Así lo recordó el abogado Emilio Cuatrecasas en el obituario que publicó en 'La Vanguardia' pocos días después de la muerte del arquitecto, en el que relató que había sido testigo de aquella boda y definió a Juanpere como un amigo al que conocía desde que ambos tenían unos 10 años. El empresario repasó también las distintas etapas vitales del arquitecto y destacó su carácter cercano pese a la dimensión que alcanzó su trayectoria profesional. Juanpere mantenía además una estrecha amistad con Isak Andic, fundador de Mango, cuya muerte en diciembre de 2024 le afectó especialmente. El arquitecto había trabajado para la compañía y diseñó también el interior de Nirvana Formentera, una de las propiedades del empresario.

En los últimos años de su vida, tras divorciarse, Juanpere mantenía una relación sentimental con B. L. G., con quien llevaba aproximadamente dos años cuando falleció. Ambos pasaron juntos las Navidades de 2025 en la vivienda del arquitecto en Baqueira, su segunda residencia. Juanpere acudió al hospital tras sentirse mal el 24 de diciembre y regresó a su casa, donde falleció dos días después. Su sobrino fue quien le encontró sin vida. La pareja del arquitecto se encontraba en el domicilio y, en un principio, no figuró como sospechosa, aunque las circunstancias del fallecimiento dieron lugar a una investigación del Juzgado de Instrucción de Vielha. Tras la muerte de Juanpere, ella regresó a Madrid y, según ha publicado 'El Periódico', acudió días después al entierro antes de interrumpir su relación con la familia del arquitecto. Nueve meses después, los Mossos d'Esquadra la han detenido por su presunta relación con la muerte de su pareja.