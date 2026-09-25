La justicia tailandesa ha decidido mantener la cadena perpetua por homicidio premeditado a Daniel Sancho

El abogado de Daniel Sancho reacciona al fallo que mantiene la cadena perpetua: "Se va a recurrir al Tribunal Supremo en casación"

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Este viernes se ha sabido que Tailandia ha desestimado los recursos de Daniel Sancho, manteniéndole la cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. En el intento de reducir la condena, la defensa habría alegado que fue un homicidio involuntario fruto de un forcejeo entre ambos.

El tribunal ha considerado que es innecesario aportar más pruebas y confirman que el juicio no se repetirá, tal y como pedían los abogados de Sancho, por lo que le espera toda una vida en la cárcel tal porque así lo ha decidido la justicia tailandesa.

Además, lo hará en una de las prisiones más peligrosas de Tailandia. Daniel Sancho ha escuchado la lectura del fallo a puerta cerrada y por videollamada. La decisión del tribunal, según ha confirmado Carla de Paredes, Decana de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Valencia, se basa en que "no consideran que existan motivos para repetir el procedimiento o repetir el juicio".

Las opciones de Sancho

Daniel Sancho cumple condena por asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cadáver. Aunque sus abogados intentaron conseguir por todos los medios que el tribunal reconsiderase la condena del acusado, los jueces han sido muy claros.

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Repetir el juicio, alegar un homicidio involuntario causado por una pelea entre ambos, llamar a testigos e incluso demostrar que el caso estuvo plagado de irregularidades. Estas son algunas de las estrategias que la defensa de Sancho planteaba si el tribunal consideraba apto un nuevo juicio. Pero su método de hacer creer que la muerte del cirujano colombiano fue un accidente y no un asesinato premeditado, se ha quedado en una simple hipótesis.

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Aunque por ahora, también puede "recurrir a un Tribunal Supremo" e incluso podría cumplir la condena en España siempre y cuando la sentencia sea firme gracias al acuerdo que han llegado entre las autoridades españolas y las tailandesas, pero en nuestro país, la condena más parecida a la perpetua es prisión permanente revisable.