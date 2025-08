Edwin Arrieta fue asesinado hace dos años en Tailandia, un crimen por el que condenaron a Daniel Sancho: aún se espera sentencia firme

El apoyo psicológico que recibe Daniel Sancho y sus videollamadas con sus padres: se refugia en el deporte y conoce su recurso

Compartir







Este sábado, 2 de agosto, se cumplen dos años del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan. El español fue condenado a cadena perpetua hace un año por la Corte Provincial de Ko Samui y está cerca de cumplir dos entre rejas. Su defensa presentó hace unos meses un recurso contra la sentencia, al igual que el equipo de la familia de la víctima, y todos siguen esperando que el Tribunal de Apelación Región 8 de Phuket se pronuncie. Lo previsto es que lo haga después del verano. Y si las partes no están conformes, el caso pasará al Tribunal Supremo.

La defensa de familia Arrieta, eso sí, lo tiene bastante claro. La pena no se reducirá de ningún modo, bajo su criterio. "No hay ni una sola prueba que avale su inocencia", apuntó en la última rueda de prensa el abogado Juan Gonzalo Ospina. Los letrados que representan al entorno de la víctima criticaron el recurso de apelación de los abogados de Sancho en el que el español pide repetir el juicio y acusan al equipo legal de incurrir en dos delitos penados con cárcel por ese documento (uno por acusar de corrupción a la Policía de Tailandia y otro por acusar de corrupción y prevaricación a los jueces), además de presentar dudas sobre la imparcialidad del tribunal de Phuket.

PUEDE INTERESARTE La realidad en la que viven Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo dos años después del caso Daniel Sancho

Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte subrayaron que "Daniel Sancho intentó engañar a una familia diciendo que su amigo había desaparecido" y que, a pesar de que su defensa acusa a los policías de corrupción, el propio español indicó que "la policía le había tratado muy bien". "Si realmente hubiese existido coacción, que alguien me lo explique. No ha habido ninguna amenaza, ni agresión física, al contrario", agregó la abogada. Los letrados, que lamentan que se hable de que el condenado "está bien" o escribiendo sus memorias en prisón, destacan que la familia Arrieta lo está pasando muy mal y está viviendo momentos muy difíciles”. El caso judicial sigue en curso y quieren que se imponga justicia por lo ocurrido.

El perfil de Daniel Sancho, condenado por el crimen de Edwin Arrieta

Daniel Sancho, de 31 años, hijo del actor Rodolfo Sancho y de la actriz Silvia Bronchalo, tuvo una vida acomodada, pero marcada por la falta de dirección, según autores como Joaquín Campos, que ha apuntado en este medio que "nunca fue cocinero profesional": solo "se apuntó a un curso de cocina", aunque se presentó en redes como chef y abrió un canal de YouTube sin apenas impacto.

Al parecer, conoció a Edwin Arrieta por redes sociales en 2022. La relación fue intensa y ambigua. Arrieta incluso tenía planes de mudarse con él a Barcelona para abrir una clínica, aunque en el juicio Daniel negó cualquier implicación romántica o proyecto conjunto, detalló Campos. Según José Ruz (Triun Arts), esta contradicción es clave, ya que Edwin le enviaba dinero personalmente (entre 5.000 y 6.000 euros a título personal), y no hay constancia de acuerdos comerciales reales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En prisión, Sancho ha mostrado tranquilo, según su defensa, que afirma que mantiene contacto con ellos, con su padre y con una representación a nivel psicológico. Otras fuentes afirman que está "disgustado", no obstante. Campos lo describe como alguien con aires de control y con un entorno que ha intentado proteger su imagen desde el inicio del caso. Según Triun Arts, Silvia Bronchalo, su madre, ha ejercido de apoyo estos últimos meses de forma presencial. Le visitó en abril y recientemente. Mientras, Rodolfo Sancho no le ha visitado desde que ingresó en prisión (acudió durante su detención y tras su encarcelamiento, pero no tras ser sentenciado).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cronología del crimen de Edwin Arrieta y el juicio a Daniel Sancho

31 de julio de 2023: Daniel Sancho, tras pasar por Bangkok en la víspera, llega a Koh Phangan y se aloja en el Panvivan Resort, reservado por Edwin Arrieta. Sin embargo, reserva por internet un bungalow en el Bougain Village, con alojamientos más separados y acceso a la playa.

Daniel Sancho, tras pasar por Bangkok en la víspera, llega a Koh Phangan y se aloja en el Panvivan Resort, reservado por Edwin Arrieta. Sin embargo, reserva por internet un bungalow en el Bougain Village, con alojamientos más separados y acceso a la playa. 1 de agosto: Compra cuchillos, una sierra, bolsas, guantes y productos de limpieza. Las cámaras de seguridad registran las compras.

Compra cuchillos, una sierra, bolsas, guantes y productos de limpieza. Las cámaras de seguridad registran las compras. 2 de agosto: Recoge a Edwin Arrieta y lo lleva al bungalow del grupo 8 de Bougain Village. Esa tarde-noche se produce el asesinato y posterior descuartizamiento.

Recoge a Edwin Arrieta y lo lleva al bungalow del grupo 8 de Bougain Village. Esa tarde-noche se produce el asesinato y posterior descuartizamiento. 3 de agosto : Se encuentran restos de Edwin y se abre una investigación.

: Se encuentran restos de Edwin y se abre una investigación. 4 de agosto: Sancho denuncia de madrugada la desaparición de Edwin ante los agentes, que ya habían abierto una investigación. Restos humanos ya habían sido encontrados.

Sancho denuncia de madrugada la desaparición de Edwin ante los agentes, que ya habían abierto una investigación. Restos humanos ya habían sido encontrados. 5 de agosto : Primera declaración, tras ser detenido. Reconoce el incidente, que le ha golpeado y causado la muerte, además de desmembrarle, tras comprar unos cuchillos el día de antes.

: Primera declaración, tras ser detenido. Reconoce el incidente, que le ha golpeado y causado la muerte, además de desmembrarle, tras comprar unos cuchillos el día de antes. 6 de agosto: Coopera en la reconstrucción

Coopera en la reconstrucción 7 de agosto: Amplía la versión negando su implicación en una "caja fuerte de la habitación". Ingreso en prisión provisional, siendo trasladado a Ko Samui.

Amplía la versión negando su implicación en una "caja fuerte de la habitación". Ingreso en prisión provisional, siendo trasladado a Ko Samui. 9 de abril – 2 de mayo de 2024: Se celebra el juicio. La defensa niega la premeditación, mantuvo -y mantiene- que fue una muerte accidental; la Fiscalía sostiene la premeditación con pruebas.

Se celebra el juicio. La defensa niega la premeditación, mantuvo -y mantiene- que fue una muerte accidental; la Fiscalía sostiene la premeditación con pruebas. 29 de agosto de 2024: Condena a cadena perpetua por asesinato premeditado e indemnización de 4,4 millones de baht a la familia de Arrieta. Sancho, entonces, es trasladado a la prisión principal de Surat Thani.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Recursos posteriores

Noviembre de 2024: La familia de Edwin Arrieta presenta su propio recurso, pidiendo aumentar la indemnización o condena.

La familia de Edwin Arrieta presenta su propio recurso, pidiendo aumentar la indemnización o condena. Marzo de 2025: La defensa de Sancho presenta su recurso, con más de 400 páginas , casi al límite del plazo.

La defensa de Sancho presenta su recurso, con más de , casi al límite del plazo. Mayo de 2025: La defensa presenta un nuevo escrito de 70 páginas, solicitando la repetición del juicio y el cambio de tribunal para encargarse del caso. Tanto este documento como el anterior recibieron la mencionada respuesta de Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte.

Resumen de las contradicciones clave que demuestran la premeditación según Triun Arts

Dinero para YouTube: Edwin le daba mucho dinero a Sancho para un canal con solo 300 suscriptores, lo cual no tiene sentido comercial, dejando en el aire que pudo haber otra razón detrás. Alquiler del bungalow: Sancho alquiló un bungalow aislado y apartado por varios días para guardar cuchillos y materiales, no para grabar vídeos, lo que indica planificación del crimen. Ya tenía otro hotel para alojarse y buscó ese por internet. Agresión sexual negada: Sancho cambió varias veces su versión -denunció que perdió de vista a su amigo y luego que le quitó la vida- y finalmente negó cualquier relación sexual o agresión por parte de Edwin, contradiciendo su defensa. Marcas en el cuerpo: Las supuestas mordidas en Sancho eran en realidad marcas de uñas producidas durante una lucha, lo que prueba que Edwin intentó defenderse. Causa de la muerte: Aunque un médico no forense dijo que la decapitación fue causa probable de muerte, la defensa intentó negar este extremo; Triun Arts apunta que las investigaciones y los documentos jurídicos corroboran que Edwin fue brutalmente golpeado antes. Puñaladas en la camiseta: Siempre fueron cinco puñaladas; no hubo manipulación ni ocultación de pruebas, como se intentó sugerir, según el autor. Incoherencias en el juicio: La defensa alegó falta de traductor oficial pero luego admitió tenerlo; también intentaron usar a un policía sospechoso sin llamarlo a testificar, lo que parece una estrategia fallida. James Bond nunca apareció, destaca el escritor sevillano.

Según Joaquín Campos, una contradicción clave es que Daniel Sancho intentó proyectar una imagen de normalidad e incluso simpatía ante las cámaras y otras personas, mientras en prisión mostraba un carácter controlador y frío. También destaca que su entorno intentó suavizar su perfil desde el principio. Además, señala el contraste entre lo que Sancho decía públicamente y su comportamiento durante el juicio, donde mostró cambios en el discurso y estrategias defensivas inconsistentes.