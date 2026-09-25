Gonzalo Barquilla 25 SEP 2026 - 13:21h.

Marcos García Montes explica a la web de 'Informativos Telecinco' que presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo tailandés

La familia de Edwin Arrieta, tras mantenerse la cadena perpetua para Daniel Sancho: "¿No es ya momento de pedir un perdón sincero?"

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El abogado de Daniel Sancho, Marcos García Montes, afirma que no puede revelar por ahora el contenido de la resolución que este viernes ha rechazado el recurso de su cliente y mantiene la condena a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta en Tailandia. Según ha explicado el letrado a la web de ‘Informativos Telecinco’, el tribunal ha impuesto expresamente una orden de confidencialidad que impide hacer públicas las declaraciones o los detalles de la sentencia a través de los medios de comunicación.

Montes, en cambio, sí confirma cuáles serán los siguientes pasos de la defensa. El abogado asegura que recurrirán ante el Tribunal Supremo de Tailandia y que preparan además otras dos vías, una ante el Tribunal Constitucional tailandés y otra ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"Lo único que puedo decir es que se va a recurrir al Tribunal Supremo en casación y que tenemos dos recursos más, que es el Tribunal Constitucional tailandés y la demanda al Comité de Derechos Humanos de la ONU, por violación de derechos humanos y libertad de fundamentales", señala el abogado, que ha llevado la defensa del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo junto a Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón.

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La defensa de Daniel Sancho no da por cerrado el procedimiento

La decisión conocida este viernes rechaza el recurso presentado por la defensa de Sancho y mantiene la cadena perpetua dictada en agosto de 2024 por el Tribunal Provincial de Samui. El tribunal tampoco ha aceptado la petición de repetir el juicio o celebrar una nueva vista con nuevos testigos, una de las principales pretensiones planteadas por el equipo legal del español.

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La estrategia de la defensa se ha mantenido durante todo el procedimiento. García Montes ha sostenido que la muerte de Edwin Arrieta se produjo durante una pelea y que Sancho actuó en defensa propia, por lo que los hechos no deberían ser considerados un asesinato premeditado. En su planteamiento alternativo, el letrado defendió que, como máximo, podría tratarse de un homicidio imprudente, pero no se ha considerado así.

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El recurso también cuestionaba, según ha venido explicando la defensa, distintas actuaciones desarrolladas durante la investigación y el procedimiento judicial. García Montes ha sostenido que se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales y que estas deberían llevar a la nulidad del proceso y a la repetición del juicio.

El tribunal también ha resuelto las cuestiones planteadas por la familia Arrieta

Aunque inicialmente estaba prevista una nueva sesión el próximo 7 de octubre para abordar los aspectos relativos a la acusación particular, Ospina Abogados ha aclarado que durante la lectura celebrada este viernes el tribunal ha dado respuesta a todas las cuestiones planteadas por las partes. La representación de la familia de Edwin Arrieta había solicitado que se elevara la pena de Daniel Sancho y que aumentara la indemnización fijada en primera instancia, pero se ha rechazado. Según la información trasladada tras la lectura de la resolución, estas cuestiones también han quedado resueltas este viernes, sin necesidad de esperar a la sesión que inicialmente estaba prevista.

Ospina Abogados ha señalado que la resolución será ahora analizada jurídicamente en profundidad por el equipo que representa a la familia, que estudiará su contenido, sus fundamentos y sus implicaciones legales antes de realizar cualquier valoración concreta sobre la misma.

Mientras tanto, Daniel Sancho continúa en la prisión de Surat Thani, donde ha seguido por videoconferencia la comunicación del fallo. Su defensa prepara ya los nuevos recursos con los que pretende prolongar su batalla judicial en Tailandia, aunque la cadena perpetua impuesta allí no contempla perspectivas de libertad condicional. Si estas vías no prosperan, también existe la posibilidad de que Sancho pueda beneficiarse en el futuro de alguna medida de gracia concedida por el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn (Rama X). Además, sus letrados han planteado la posibilidad de solicitar en el futuro su traslado a España para continuar allí el cumplimiento de la condena cuando concurran los requisitos previstos en el convenio entre ambos países, entre ellos que la sentencia sea firme y que se haya cumplido el tiempo mínimo de prisión establecido por la legislación tailandesa, que para los casos de cadena perpetua es de ocho años.