Carlos Plá Valencia, 25 SEP 2026 - 14:06h.

La segunda víctima recibió un puñetazo en la cara y sigue ingresado en un hospital de Valencia después de ser intervenido quirúrgicamente de la rotura de la mandíbula

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Minutos antes de la paliza sufrida por un hombre magrebí en la noche de disfraces de Tavernes de la Valldigna (Valencia) a manos de un grupo de jóvenes, otro chico de origen senegalés fue agredido en las calles de esta localidad valenciana.

La asociación Tavernes Antifeixista ha denunciado esta nueva agresión presuntamente racista. "La conocimos después de que hiciéramos pública la agresión al hombre magrebí. Un vecino del pueblo contactó con un miembro de la asociación para comunicarle que su hermano, un joven de raza negra, había recibido un puñetazo en la cara produciéndole graves lesiones", señalan desde la organización antifascista, que explican que "el chico iban andando por la calle y tropezó con otro joven. Después de disculparse, siguió su camino y segundos después le tocaron en el hombro y cuando se giró le dieron un puñetazo en la cara".

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Como consecuencia de la agresión, la víctima fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia donde ha sido intervenido quirúrgicamente de la rotura de la mandíbula. "Le han tenido que poner una placa y sigue todavía ingresado", afirman desde la asociación.

Este viernes está previsto que el joven acuda a denunciar los hechos. "El hermano de la víctima nos ha confirmado que el chico ha identificado a varias de las personas que estaban en el momento de la agresión al ver las imágenes del vídeo que difundimos de la paliza que recibió el hombre de origen magrebí", señalan.

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No hubo insultos racistas

En esas imágenes, que se han hecho virales en redes sociales, se aprecia a un grupo de jóvenes dando patadas y puñetazos a la víctima, que consigue escapar del lugar visiblemente conmocionado tras los golpes. Durante la paliza, se escuchan a varios de los agresores profiriendo insultos de carácter xenófobo. Una circunstancia, que desde la asociación antifascista reconocen que no se produjo en la agresión del joven de raza negra, aunque aseguran que "si hubiera sido blanco no se habría producido".

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna condenó cualquier agresión racista y recuerda que este municipio "es diverso, acogedor y plural". De hecho desde la asociación Tavernes Antifeixista afirman que el joven de raza negra "nació aquí. Sus padres llegaron al pueblo a finales de los 80 y está totalmente integrado, incluso, habla valenciano".