La Policía atribuye un delito de odio a los seis identificados, como los agresores de dos personas en las fiestas de San Mateo de Oviedo

Cinco detenidos por la agresión a dos activistas de izquierda en las fiestas Oviedo

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OviedoLa Policía Nacional atribuye un delito de odio a los seis jóvenes identificados, como los agresores de dos personas en las fiestas de San Mateo de Oviedo, cinco de los cuales ya están detenidos, al considerar que fue un ataque homófobo.

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Así lo han apuntado en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el jefe superior de la Policía Nacional en la comunidad, José Ignacio Moreno, quienes han detallado que a cuatro de estos jóvenes se les atribuye además un delito de lesiones ya que fueron los que cometieron la agresión física.

El ataque homófobo

Cinco de los jóvenes ya han sido detenidos y han pasado hoy a disposición judicial, mientras que el sexto ha sido identificado y localizado en el extranjero, donde se encuentra estudiando.

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La agresión se produjo en la madrugada del viernes, en la primera noche de las fiestas de San Mateo, después de que los jóvenes arrancaran una pancarta contra el racismo y un faldón con la bandera arcoíris -símbolo LGTBI- de una caseta en la que se encontraban las víctimas, los exrepresentantes de Podemos y miembros de Asamblea Moza d'Asturies (AMA) Rubén Rosón y Jorge Fernández.

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Según se aprecia en las imágenes grabadas por los viandantes y que ayudaron a la identificación de los agresores, las dos víctimas recibieron puñetazos y patadas, incluso después de caer al suelo, lo que les causó lesiones de las que tuvieron que ser atendidas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El jefe superior de la Policía Nacional ha apuntado que la investigación ha sido llevada por la Brigada de Información, cuyos integrantes son especialistas en identificar los delitos de odio, un asunto que está "muy normativizado y muy protocolizado" tanto en el Ministerio del Interior como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Grupo ultra del Real Oviedo

Los seis jóvenes identificados son miembros del "grupo ultra" del Real Oviedo 'Symmachiarii', si bien Moreno ha precisado que "la motivación de la agresión no tiene nada que ver con la violencia en el deporte" dado que los investigadores la encuadran en "una motivación homófoba". Moreno ha incidido en que los jóvenes, de los que no constan antecedentes por hechos similares, cometieron la agresión mientras proferían gritos que se podrían "enmarcar en una doctrina de grupos de ultraderecha, o en esa línea". A este respecto, el jefe superior de Policía ha advertido de que los delitos de odio "no son hechos aislados" porque cada vez "hay más".

La delegada del Gobierno ha remarcado que "lo ocurrido en Oviedo no fue una discusión política ni una simple pelea entre jóvenes" porque "dos personas fueron golpeadas mientras se proferían expresiones como rojos de mierda, maricones de mierda y se gritaba arriba España", algo que además sucedió después de que "atacaran símbolos LGTBI y una pancarta contra el racismo".

Lastra ha afirmado que "los únicos responsables de una paliza son quienes dan la paliza", pero ha precisado que todos los que tienen una responsabilidad pública tienen también "una responsabilidad democrática", la de "no banalizar el odio, no normalizarlo y mucho menos justificar o minimizar la violencia, porque las palabras construyen convivencia, pero también pueden destruirla".

Preguntada por el comunicado difundido ayer por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para condenar la agresión después de que el pasado domingo la relativizara al decir que no creía que los agresores fueran "tan mala gente", Lastra ha dicho que celebra "cualquier condena clara y sin matices de la violencia, aunque llegue tarde".