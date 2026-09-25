Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Secuestros

Investigan el intento de secuestro de una menor de 14 años en Costur, Castellón: la adolescente consiguió escapar con magulladuras

Un coche de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. EP

  • La Guardia Civil investiga el intento de secuestro de una menor en Costur

  • Según se ha podido conocer, la menor de 14 años consiguió escapar de los asaltantes con magulladuras en su cuerpo

Compartir

CosturLa Guardia Civil está investigando el intento de secuestro de una menor en Costur (Castellón) tras recibir una denuncia al respecto, según han confirmado fuentes del instituto armado.

Los hechos, según la denuncia, se produjeron el pasado martes en la vía pública de esta localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

PUEDE INTERESARTE

La menor de 14 años consiguió escapar con magulladuras

Según ha publicado 'El Periódico Mediterráneo', la menor tenía 14 años y habría logrado escapar tras forcejear con sus agresores y resultar magullada.

Nada más hacerse público el intento de secuestro, el Ayuntamiento de Costur ha publicado un comunicado en el que pide calma a sus vecinos tras los recientes acontecimientos.

PUEDE INTERESARTE

Comunicado a los vecinos tras el intento de secuestro

En el mensaje compartido, el consistorio pide mantener la "tranquilidad y la prudencia".

Además, también han pedido a la ciudanía colaboración para denunciar de inmediato cualquier situación, persona o vehículo sospechoso a las autoridades. 

Por último, desde el Ayuntamiento de la localidad castellonense se ha pedido no compartir bulos "para frenar la alarma social". También se ha pedido a los vecinos de Costur que se informen exclusivamente a través de los canales oficiales del ayuntamiento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Temas