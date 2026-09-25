Investigan el intento de secuestro de una menor de 14 años en Costur, Castellón: la adolescente consiguió escapar con magulladuras
La Guardia Civil investiga el intento de secuestro de una menor en Costur
Según se ha podido conocer, la menor de 14 años consiguió escapar de los asaltantes con magulladuras en su cuerpo
CosturLa Guardia Civil está investigando el intento de secuestro de una menor en Costur (Castellón) tras recibir una denuncia al respecto, según han confirmado fuentes del instituto armado.
Los hechos, según la denuncia, se produjeron el pasado martes en la vía pública de esta localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos.
La menor de 14 años consiguió escapar con magulladuras
Según ha publicado 'El Periódico Mediterráneo', la menor tenía 14 años y habría logrado escapar tras forcejear con sus agresores y resultar magullada.
Nada más hacerse público el intento de secuestro, el Ayuntamiento de Costur ha publicado un comunicado en el que pide calma a sus vecinos tras los recientes acontecimientos.
Comunicado a los vecinos tras el intento de secuestro
En el mensaje compartido, el consistorio pide mantener la "tranquilidad y la prudencia".
Además, también han pedido a la ciudanía colaboración para denunciar de inmediato cualquier situación, persona o vehículo sospechoso a las autoridades.
Por último, desde el Ayuntamiento de la localidad castellonense se ha pedido no compartir bulos "para frenar la alarma social". También se ha pedido a los vecinos de Costur que se informen exclusivamente a través de los canales oficiales del ayuntamiento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.