Los Mossos investigan las motivaciones de estos secuestros, que podrían estar vinculados con el tráfico de drogas

Cinco hombres se hacen pasar por policías y secuestran a un conductor en plena AP-7 en Barcelona: la víctima apareció ensangrentada a las horas

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CataluñaLos Mossos d'Esquadra investigan tres secuestros ocurridos en Cataluña en poco más de quince días: en Gavà (Barcelona), en la AP-7, a la altura de Montornès del Vallès (Barcelona) y un tercero en la capital catalana, para determinar las causas que han motivado estas retenciones ilegales y sus autores.

El primero de los secuestros se produjo el pasado lunes 7 de septiembre, sobre las 21 horas, cuando un motorista recibió un disparo en Gavà (Barcelona), tras lo cual fue introducido en el maletero de un coche y horas después abandonado herido de bala en la localidad barcelonesa de Sabadell.

Los Mossos investigan las motivaciones

Los hechos se produjeron en concreto en la calle Pou del barrio de Can Espinós de Gavà, y fue una llamada anónima al teléfono de emergencias 112 la que alertó del incidente, según han informado a EFE fuentes policiales.

Cuando las patrullas de los Mossos llegaron al lugar de los hechos, encontraron la moto en el suelo, que fue llevada a dependencias policiales para ser examinada.

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Horas después el motorista fue hallado herido en Sabadell, y trasladado al hospital Parc Taulí de esta localidad.

El segundo tuvo lugar la tarde del pasado sábado 19 de septiembre, cuando cinco hombres disfrazados de policías sacaron a un hombre de un coche en la AP-7, a la altura del término municipal de Montornès del Vallès, y le obligaron a subir a otro vehículo.

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Los secuestradores lo dejaron en libertad en perfecto estado en un paradero alejado del de la detención.

El secuestro de un tercer hombre se produjo sobre las dos de la madrugada del lunes 21 de septiembre en el distrito de Sant Martí de la capital catalana: fue obligado a subirse a un coche y horas después fue localizado en la provincia de Girona.

Los Mossos investigan las motivaciones de estos secuestros, que podrían estar vinculados con el tráfico de drogas. Por lo menos, en el segundo de los casos, el de la AP-7, tal como indicó ayer la consellera de Interior, Núria Parlon.

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La titular catalana de Interior explicó que aunque la investigación de este segundo secuestro está todavía en la fase inicial, los primeros indicios apuntan a un tema de salud pública de tráfico de drogas.