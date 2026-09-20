Redacción Andalucía 20 SEP 2026 - 17:40h.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 12 años y diez meses de prisión al joven que atacó a su exnovia de 17 años en Torremolinos

El acusado, que tenía una orden de alejamiento, entró en marzo de 2023 en la vivienda de la menor y la agredió con un hacha de cocina

Compartir







MálagaLos hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2023 en El Pinillo, en Torremolinos, cuando el ahora condenado tenía 23 años y su exnovia era menor de edad. El joven acudió al domicilio de la chica pese a tener vigente una medida de alejamiento que le impedía acercarse a ella. Para acceder a la vivienda, habría entrado desde el patio a través de la zona del lavadero, conectada con la cocina.

Una vez dentro, permaneció en el domicilio hasta que la menor regresó del instituto, momento en el que comenzó la agresión. La resolución judicial señala que el acusado actuó con intención de acabar con la vida de su expareja y que utilizó un hacha de cocina durante el ataque.

PUEDE INTERESARTE Un hombre se suicida ahorcado en Málaga tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija, que dio aviso a la Policía

La menor huyó por el balcón para ponerse a salvo

Cuando comenzó la agresión, la joven recibió varios golpes y trató de escapar del domicilio. En un momento determinado consiguió liberarse de su agresor y corrió hacia el balcón de la vivienda para intentar ponerse a salvo. Desde allí, se agarró a la barandilla y terminó precipitándose desde el segundo piso.

La caída fue parcialmente amortiguada por un toldo situado en la terraza de una vivienda inferior, antes de que la menor terminara en el suelo. La propietaria del inmueble acudió entonces en su auxilio, según recoge la sentencia difundida por EFE.

PUEDE INTERESARTE Declarado culpable de intentar asesinar con un hacha a su exnovia de 17 años que huyó por el balcón

La Justicia considera acreditados tres delitos

La condena llega después de un acuerdo de conformidad y contempla una pena total de 12 años y diez meses de prisión. El tribunal considera que el acusado cometió un delito de tentativa de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco, además de un delito de allanamiento de morada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La sentencia también recoge que el procesado actuó incumpliendo la medida de alejamiento que tenía impuesta respecto de la víctima. El caso había llegado previamente a juicio con jurado, cuyo veredicto declaró al joven culpable de los delitos por los que estaba acusado. T

Un caso que llegó a juicio más de tres años después

La agresión se produjo en marzo de 2023, pero el procedimiento judicial se prolongó hasta este año. En julio de 2026, un jurado popular ya había declarado culpable al acusado por la tentativa de asesinato, el allanamiento de morada y el quebrantamiento de condena. La Fiscalía había planteado durante el proceso la posibilidad de aplicar una eximente relacionada con sus capacidades, una cuestión que no fue aceptada por el jurado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La nueva resolución establece finalmente una condena de 12 años y diez meses de prisión por los hechos ocurridos en la vivienda de Torremolinos. El caso vuelve a poner el foco en la importancia de las medidas de protección cuando existe una orden de alejamiento y en la respuesta judicial ante su incumplimiento.