El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, según los cuidadores: "Va a tener repercusión en tu jubilación"

Compartir







El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras su paso por el Senado, con buena parte de las enmiendas del Senado. La Cámara Baja ha ratificado varias enmiendas del Senado pese al voto en contra del PSOE.

Finalmente, el Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda del PP que proponía eliminar de la ley de educación (LOMLOE) la prevalencia de la educación inclusiva frente a la educación especial. La reforma aprobada, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia con el objetivo de reforzar la autonomía personal, ampliar servicios y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.

PUEDE INTERESARTE Claves sobre la Ley de dependencia: más servicios en casa y menos burocracia para acceder a las prestaciones

Casi dos millones de personas se beneficiarían de este paso tan importante, y no solo los pacientes, sino también los que cuidan de todos ellos. La inyección de millones de euros permitirá reducir los tiempos de espera en cuanto a solicitudes y recibo de prestaciones, ya que la media actualmente está en seis meses. Los expertos hablan que gracias a esta ayuda, los meses de espera se podrían reducir hasta la mitad.

La historia de Encarni y Lander

Encarni es una de las millones de personas que notarán esta ayuda que por fin ha sentado el Gobierno para un avance temprano. Esta mujer se encarga de recoger en una furgoneta a su hijo Lander de 37 años del centro de día donde pasa todas las mañanas. A Lander le detectaron una lesión cerebral cuando apenas tenía cuatro años, con una discapacidad del 92% y el grado tres de dependencia, pero su madre, también lo pasa mal: "Yo también estoy tocada, son muchos años y la edad no perdona".

PUEDE INTERESARTE El Congreso aprueba la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, las ayudas a Ceuta y tumba la de lobbies

Sin embargo, la reforma de la ley de dependencia también cuidará de ella, porque ofrecerá los cuidados necesarios que su hijo necesita para salir adelante sin necesidad de que ella esté encima suya durante tanto tiempo, porque ellas son madres, "pero también somos cuidadores que eso es un trabajo que estamos realizando". Son 24 horas de jornada, sin cotizar y en los que tampoco pueden dedicar su vida a buscar trabajo porque sus seres queridos les necesitan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Unos cuidados que no solo tienen esa repercusión en el presente de todos los cuidadores y familiares sino que también esta dedicación y cotización invisible también va a "tener repercusión en tu jubilación". Conchi, cuidadora de su padre, Francisco, un hombre mayor con Alzheimer, dice que su realidad es un círculo difícil de salir porque "yo soy un dependiente del dependiente".

El Gobierno ha especificado que "en caso de enfermedad u hospitalización también se eliminaría la burocracia, reduciendo los plazos legales para ser atendidos. En resumen, lo que pretende y tiene como objetivo primordial es mejorar los cuidados, pero también favoreciendo los trámites.