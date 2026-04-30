Carlos Plá Valencia, 30 ABR 2026 - 16:34h.

La silla ha volcado y tras golpearse contra el suelo Lina ha comenzado a marearse y vomitar por lo que sus padres la han llevado al hospital

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La pequeña Lina, la niña de 9 años a la que le han robado la silla de ruedas eléctrica, continúa en observación en el Hospital General de Castellón, donde ha ingresado este mediodía después de sufrir una caída en el colegio. "Sangraba por la frente y por la nariz y, además, estaba mareada y vomitaba", explica Lamiae, madre de Lina, que asegura que "debido a su parálisis cerebral, Lina tiene riesgo de sufrir un ataque epiléptico si tiene algún golpe".

La pequeña ha sufrido el accidente al caerse por una escalera después de volcar la silla manual que ha comenzado a utilizar. "Con la otra estaba acostumbrada a ir sola y a jugar con sus amigos".

Tan solo han tenido que pasar un par de días para que la pequeña sufra la primera consecuencia de importancia tras el robo de su silla eléctrica el pasado lunes, después de que una o varias personas se colaran en el edificio en el que viven en la calle Músico Giner de Castellón, y sustrajeran la silla que se encontraba oculta en el portal bajo las escaleras de la finca.

Sin noticias de la silla

Tras la denuncia del robo, la Policía Nacional ha abierto una investigación que por el momento no ha permitido identificar a los ladrones o dar con el paradero de la silla.

Después del accidente sufrido por Lina, sus padres temen aún más la posibilidad de que si no recuperan la silla no puedan acceder de nuevo a las subvenciones para comprar otra, ya que su coste alcanza los 7.000 euros. "Para poder cambiarla tienen que pasar cinco años y solo la tenemos dos", lamenta la madre.

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La silla eléctrica de Lina está adaptada en función de "peso y su estatura. Además, los ladrones no se llevaron el cargador de las baterías por lo que una vez se agoten no la podrán utilizar.

Tras lo sucedido, vuelven a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a la policía si tienen alguna pista del paradero de la silla de ruedas para que Lina pueda recuperar "sus piernas". "No hace falta que se identifiquen los ladrones. Que dejen la silla en algún sitio y nos avisen para recogerla. Nosotros solo queremos recuperarla", explica Laminae.