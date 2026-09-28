El acusado de asesinar a una mujer en Bormujos agrede a tres funcionarios al llegar a la prisión

El interno se abalanzó sobre un funcionario esgrimiendo un pincho carcelario que había fabricado con el mango de un peine

El joven se encuentra en prisión como presunto autor de la muerte de una mujer en Bormujos

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SevillaEl sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que el joven de 20 años detenido como presunto autor de la muerte de una mujer en Bormujos (Sevilla), habría agredido y causado lesiones a tres funcionarios con un pincho en el Centro Penitenciario de Sevilla I.

El joven, según ha informado el sindicato en un comunicado, ingresó en Sevilla I a las 14:15 horas y tras realizarse el cacheo reglamentario se le entregó el correspondiente lote higiénico y fue ubicado en el departamento de Ingresos.

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Utilizó un pincho carcelario que había fabricado con el mango de un peine

Tres horas después, cuando un funcionario procedió a abrir su celda, "el interno se abalanzó sobre él sin mediar palabra esgrimiendo un pincho carcelario que había fabricado con el mango de un peine. El trabajador cayó al suelo y recibió varios puñetazos en la cara y el cuello".

Ante la elevada agresividad y corpulencia del interno, el Jefe de Servicios acudió junto a otros funcionarios para auxiliar al compañero y controlar la situación.

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La rápida intervención y profesionalidad de los trabajadores permitió reducir al agresor, aunque tres funcionarios, entre ellos el Jefe de Servicios, resultaron heridos y tuvieron que recibir asistencia de los servicios médicos del establecimiento y dos de ellos fueron posteriormente trasladado al hospital, según el relato del sindicato.

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Desde el sindicato se ha indicado que lo sucedido en Sevilla I es "una muestra especialmente clara de la realidad de nuestro trabajo: un funcionario puede abrir una celda y encontrarse, sin previo aviso, frente a una persona extremadamente violenta armada con un pincho artesanal".

Además del reconocimiento como agentes de la autoridad, ACAIP-UGT ha reclamado más formación práctica y continuada en defensa personal e intervención ante situaciones violentas, así como una reestructuración de las plantillas y de las Relaciones de Puestos de Trabajo para adaptarlas a la complejidad de la población penitenciaria actual.