La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de provocar un incendio en la casa de sus vecinos en Huércal-Overa

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La Guardia Civil ha detenido a una mujer acusada de provocar un incendio en la casa de sus vecinos en Huércal-Overa, Almería), en la que vivían un matrimonio y sus dos hijos, de forma que la pareja resultó herida con quemaduras la tratar de extinguir el fuego.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de septiembre cuando se recibió un aviso en el que se alertaba del incendio en la planta superior de una vivienda, con sus moradores en el interior.

La investigación de la Guardia Civil encontró indicios, a posteriori, de que la vecina de los afectados habría accedido por el patio a la parte superior de la vivienda afectada y con un mechero habría prendido las cortinas de una de las habitaciones. Se desconoce el motivo por el que decidió hacer quemar la casa sabiendo que los integrantes de la familia, incluidos los niños, se encontraban dentro del domicilio.

El matrimonio y sus hijos intentaron apagar las llamas

El matrimonio y sus dos hijos menores, quienes se afanaron también en apagar las llamas, fueron auxiliados tras el incendio, toda vez que la sospechosa fue detenida. Las diligencias y la arrestada han quedado a disposición judicial. Por el momento, se desconoce la identidad de la detenida y si provocó el incendio por alguna discusión o conflicto que haya surgido previamente a los hechos.

De la misma manera, las autoridades no han confirmado cómo se encuentra la familia afectada más allá de que tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia. En el momento del incendio se llevó a cabo la detención de la mujer, aunque no se sabe si intentó huir del lugar o por el contrario, quedaría en la casa atrapada o trató de refugiarse en su domicilio, justo al lado de la casa que incendió.