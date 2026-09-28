Detienen en Níjar a una mujer por abandono de cuatro menores que no iban al colegio

Los menores fueron hallados sin escolarizar y residiendo en una vivienda que presentaba condiciones inadecuadas de habitabilidad

Los agentes procedieron a la retirada de los menores del domicilio y a su traslado provisional a centros de protección

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AlmeríaLa Policía Local de Níjar (Almería) ha detenido a la tutora legal de cuatro menores de edad por un presunto delito de abandono, tras ser hallados sin escolarizar y residiendo en una vivienda que presentaba condiciones inadecuadas de habitabilidad y hacinamiento.

La intervención, desarrollada el pasado jueves, se llevó a cabo a través del Agente Tutor de la Policía Local, cuya actuación permitió localizar a los niños y comprobar las circunstancias en las que se encontraban.

Retirada de los menores

Según una nota del Ayuntamiento de Níjar, ante esta situación, los agentes procedieron a la retirada de los menores del domicilio y a su traslado provisional a centros de protección, así como al arresto de la mujer.

El dispositivo se ha realizado de forma coordinada con los Servicios Sociales Comunitarios de Níjar, la Fiscalía de Menores de Almería y los servicios de protección de la Junta de Andalucía.